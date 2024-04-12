"Кожен на своєму місці". Відомий ведучий добровільно приєднався до лав ЗСУ

Що відомо про ведучого

"Друзі, я приєднуюсь до Збройних сил України. Це моє рішення, це те, до чого я готувався і, очевидно, готовий. Я хочу висловити величезну подяку всій команді “Прямого” каналу. Велика честь була працювати з вами й продовжуємо, звісно, працювати, бо я нікуди не звільняюся. Тільки-но виженемо орків, одразу будемо продовжувати наші етери в такому складі, як було до сьогодні", - сказав Андрій.

Він подякував колегам, які, попри складний час, продовжують створювати якісний контент.

“Я дякую всій команді просто неймовірно, тому що це та команда, яка відреагувала на виклики всі, які нині існують щодо "Прямого" каналу, попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Це та команда, яка забезпечує роботу каналу, і завдяки якій ви маєте змогу щодня вмикати нас і дивитися наші етери", - додав чоловік.

Андрій Соломка добровільно пішов у ЗСУ (Соломка Андрій/Facebook)

Також Андрій закликав співгромадян і надалі допомагати Збройним силам України.

"Насамкінець хочу попросити вас, що в часи, коли здається, що ця безпросвітна темрява поглинає все навколо, не розгубіть світло всередині самих себе. Це те, що рухає українську націю і рухало завжди. Це те, що мотивує нас боротися за вільну Україну, яку треба зберегти для наших нащадків. Це ми і маємо робити кожен на своєму місці, тому дуже вас прошу, коли бачите якийсь збір, обов’язково закиньте декілька гривень, якщо є змога. Якщо немає змоги, просто запостьте для того, аби інші задонатили", - наголосив він.