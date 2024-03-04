Візажист поділились секретами, які допоможуть освіжити обличчя та виглядати молодше

Що варто знати

Як омолодити обличчя за допомогою косметики

Перед використанням декоративної косметики ретельно нанесіть зволожувальний крем на шкіру обличчя, шиї і на ділянку вух. Зачекайте, щоб продукт повністю увібрався.

Потім наносіть легкий праймер, консистенція якого нагадуватиме сироватку. Важливо, щоб у складі праймера були лише натуральні компоненти.

Щоб зробити губи на вигляд молодшими, потрібно додати їм об'єму. Для цього обведіть контур губ олівцем, колір якого буде максимально наближеним до природного відтінку ваших вуст.

Візажист радить віддавати перевагу нюдовим тонам.

Якщо ви хочете візуально омолодити обличчя, то краще не використовуйте чорних і темно-сірих тіней, бо інколи вони мають надто похмурий вигляд, чим додають кожній жінці декілька зайвих років.

Краще замінити їх коричневими відтінками, які роблять образ натуральним.

Використовуйте олівець для брів або пудру з відтінком, близьким до вашого природного кольору волосся. Прагніть до м’якої природної арки, яка доповнює риси вашого обличчя.

Найкраще надавати перевагу кремовим рум’янам - чудовий варіант, оскільки вони ідеально зливаються зі шкірою.

Закріпіть свій макіяж легкою напівпрозорою пудрою, щоб мінімізувати блиск.