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Визажист поделились секретами, которые помогут освежить лицо и выглядеть моложе

Как с помощью макияжа выглядеть моложе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Макияж - это универсальный бьюти-инструмент, которым можно удачно подчеркнуть достоинства красоты и даже скорректировать возрастные особенности. Визажист поделилась секретом, который поможет выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что следует знать

Как омолодить лицо с помощью косметики

Перед применением декоративной косметики кропотливо нанесите увлажняющий крем на кожу лица, шейки и на участок ушей. Подождите, чтобы продукт полностью впитался.

Затем наносите легкий праймер, консистенция которого будет напоминать сыворотку. Важно, чтобы в составе праймера были только натуральные компоненты.

Чтобы сделать губы на вид моложе, нужно добавить им объем. Для этого обведите контур губ карандашом, цвет которого будет максимально приближен к естественному оттенку ваших губ.

Визажист советует отдавать предпочтение нюдовим тонам.

Если вы хотите визуально омолодить лицо, то лучше не используйте черных и темно-серых теней, потому что иногда они выглядят слишком мрачным, чем придают каждой женщине несколько лишних лет.

Лучше заменить их коричневыми оттенками, делающими образ натуральным.

Используйте карандаш для бровей или пудру с оттенком, близким к вашему природному цвету волос. Стремитесь к мягкой природной арке, которая дополняет черты вашего лица.

Лучше всего отдавать предпочтение кремовым румянам - отличный вариант, поскольку они идеально сливаются с кожей.

Закрепите свой макияж легкой полупрозрачной пудрой, чтобы минимизировать блеск.

 

Ранее мы сообщали, что такое базовый макияж и каковы его преимущества.

Также мы писали, как правильно ухаживать за ресницами.

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