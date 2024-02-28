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Як правильно доглядати за віями: це повинна знати кожна

Середа 28 лютого 2024 15:30
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Як правильно доглядати за віями: це повинна знати кожна Як доглядати за віями (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Вії - це не лише прикраса обличчя, а й символ жіночої привабливості та елегантності і вони потребують належного догляду.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як правильно доглядати за віями

Іноді ми забуваємо про догляд за ними, але хочу нагадати що вії так само як і будь-яка частинка нашого тіла потребують уваги, догляду та турботи.Здавалося б, така дрібничка, але за допомогою них краса наших очей стає ще більш помітною та привабливою.

Є декілька важливих моментів, які допоможуть віям зберегти свою красу та здоровʼя.

Ретельне очищення

Ретельне очищення має бути щоденним та правильним.Використання делікатних засобів для видалення макіяжу допоможе повністю очистити вії від залишків макіяжу, пилу та бактерій, які збираються на них протягом всього дня. Завдяки очищенню можна вберегти себе від інфекційних захворювань слизової ока та вій.

Як правильно доглядати за віями: це повинна знати кожна

Як доглядати за віями (фото: Freepik)

Використання перевірених продуктів для догляду

При виборі засобу для вій, рекомендовано обирати продукти, які спеціалізуються на такому догляді та містять натуральні компоненти без агресивних хімічних речовин.

Це дозволить зберегти ваше здоров'я, бо деякі компоненти можуть викликати алергічну реакцію або пошкодити структуру вій.

Догляд за віями - це важлива складова ритуалу краси кожної жінки.

Правильний та систематичний догляд за віями допоможе зберегти їх здоров'я та підсилити природну красу на тривалий час. Не забувайте, що краса починається з догляду за собою, а ваші вії як і будь-яка частина вашого тіла та душі, заслуговують на найкращий догляд.

Раніше ми розповідали, що таке базовий макіяж та якими є його переваги.

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