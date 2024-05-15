Візажист поділилась хитрощами макіяжу, які омолодять обличчя на кілька років

Брови

В минулому товсті і чіткі брови. Зараз в моді ніжні, майже натуральні брови.

Важливо, щоб частина брів ближче до перенісся - так звана голівка, а також хвостик - були трохи світлішими, ніж вигин брів. Потрібно намагатися вибрати вдалий олівець для брів - в ідеалі він повинен бути трохи темнішим, ніж колір вашого волосся.

Нанесіть контур вище на вилиці

Візажист Лорен Хейл рекомендує наносити контур вище вилиці, а не в западину щоки.

Контур забезпечить природну тінь обличчю, а розміщення його занадто низько на обличчі робить вас ще старшими.

З віком кожна людина втрачає колаген у шкірі. Тому, коли ви розміщуєте контур вище на своїй вилиці, то це дасть вам миттєве підтягнення щоки.

Тіні

Варто надавати перевагу тіням світлих і натуральних відтінків. Всілякі варіанти бежевих і кремових тіней, в ідеалі - з ледь помітним мерехтінням - це те на що потрібно звернути увагу.

Освіжать образ також м'ятні та персикові тіні. Важливо при цьому внутрішній кут ока і простір під бровою висвітлити. Це допоможе "розкрити" погляд.

Правильне нанесення консилера

Правильне нанесення освітлюючого коректора на обличчя допоможе приховати темні кола під очима і недоліки шкіри.

Потрібно наносити у місця, де світло відбивається природним чином: між бровами, на скроні, на лінії носа, у западинку над верхньою губою і на підборіддя.

Рум'яна

Вона здатна візуально омолодити обличчя, оживити колір і підсвітити відтінок шкіри.

Наносити рум'яна слід за методом усмішки - посміхнутися і в дзеркалі нанести засіб на верхівки щік за допомогою кутового пензлика.

Спробуйте нові кольори туші

Заміна чорної туші на коричневу може бути хорошим варіантом для м’якого, природного та щоденного макіяжу.

Спочатку використовуйте туш для об’єму, щоб додати об’єм верхнім і нижнім віям, тоді виділіть подовжувальною тушшю лише зовнішні вії, щоб їх підкрутити - таким чином ви підтягнете зовнішній куточок ока вгору.