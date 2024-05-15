RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Визажист поделилась хитростями макияжа, которые омолодят лицо на несколько лет

Визажист рассказала, как сделать омолаживающий макияж (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Переутомление и отсутствие полноценного сна могут оставлять отпечаток и добавить несколько лишних лет. Однако с помощью макияжа можно существенно омолодить лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Брови

В прошлом толстые и четкие брови. Сейчас в моде нежные, почти натуральные брови.

Важно, чтобы часть бровей ближе к переносице - так называемая головка, а также хвостик - были немного светлее, чем изгиб бровей. Нужно пытаться выбрать удачный карандаш для бровей - в идеале он должен быть немного темнее цвета ваших волос.

Нанесите контур выше на скулы

Визажист Лорен Хейл рекомендует наносить контур выше скулы, а не во впадину щеки.

Контур обеспечит естественную тень лицу, а расположение его слишком низко на лице делает вас еще старше.

С возрастом каждый человек теряет коллаген в коже. Поэтому, когда вы размещаете контур выше на своей скуле, то это даст вам мгновенное подтягивание щеки.

Тени

Следует отдавать предпочтение теням светлых и натуральных оттенков. Всевозможные варианты бежевых и кремовых теней, в идеале - с едва заметным мерцанием - это то на что нужно обратить внимание.

Освежат образ также мятные и персиковые тени. Важно при этом внутренний угол глаза и пространство под бровью осветить. Это поможет "раскрыть" взгляд.

Правильное нанесение консилера

Правильное нанесение осветительного корректора на лицо поможет скрыть темные круги под глазами и недостатки кожи.

Нужно наноситься в места, где свет отражается естественным образом: между бровями, на виске, на линии носа, во впадинку над верхней губой и на подбородок.

Румяна

Она способна зрительно омолодить лицо, оживить цвет и подсветить оттенок кожи.

Наносить румяна следует по методу улыбки - улыбнуться и в зеркале нанести средство на верхушки щек с помощью угловой кисточки.

Попробуйте новые цвета туши

Замена черной туши коричневой может быть хорошим вариантом для мягкого, естественного и ежедневного макияжа.

Сначала используйте тушь для объема, чтобы добавить объем верхним и нижним ресницам, тогда выделите удлинительной тушью только наружные ресницы, чтобы их подкрутить - таким образом вы подтянете наружный уголок глаза вверх.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаЛицо