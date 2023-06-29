В Україні можуть відмінити відстрочку від призову певним категоріям чоловіків: кого торкнеться

В Україні можуть звузити коло військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від призову до армії. Йдеться про тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Кого торкнуться зміни про відстрочку

Раніше відстрочку від мобілізації можна було отримати за умови, що у військовозобов'язаного є родич з інвалідністю І чи ІІ групи, а саме: дружина (чоловік), батьки чи батьки дружини (дружина).

Тепер, згідно з документом, не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в сім'ї більше немає інших людей, здатних доглядати людину з інвалідністю.

Наразі абзац 11 частини I статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнює правка, в якій йдеться, що право на відстрочку покладено "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. ".

Зазначимо, що законопроект набуде чинності за умови, що його підпише президент України Володимир Зеленський.

Як отримують відстрочку від мобілізації

Якщо ви не підлягаєте заклику під час мобілізації відповідно до закону, це ще не означає, що у вас автоматично є відстрочка. Щоб отримати відстрочку від призову при мобілізації за наявності умов, вам потрібно подати заяву про відстрочку та додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте заклику.

Таку заяву слід подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) за місцем військового обліку або призову. Ви можете подати заяву про відстрочку під час отримання повістки або коли потрібно отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон.