Військовий ЗСУ розповів про скандал з квитками в Укрзалізниці: "я в а*уї"

Користувачі мережі виявили, що "Укрзалізниця" досі друкує квитки з російським перекладом. Проблема полягає в застарілому програмному забезпеченні та принтерах на касах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис військового Бориса Грачова в X (Twitter).
"Я в а*уї, але "Укрзалізниця" досі друкує паперові квитки російською мовою. Це так дивно і вс*ато, що навіть не знаю, що сказати", - пише ветеран війни.
На квитку, фото якого він додав у допис, видно, що документ справді двомовний.
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У коментарях користувачі порадили купувати квитки онлайн: тоді на них не буде російськомовної версії. Проте військовий зазначив, що придбати квитки для УБД можна лише в касі.
Крім того, багато коментаторів зазначили, що проблема полягає у тому, що програмне забезпечення "Укрзалізниці" застаріле:
Як приклад також наводять квитки від литовської залізниці. На них представлено три мови, серед яких також є російська.
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Офіційних коментарів перевізника стосовно цієї ситуації поки не було.
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