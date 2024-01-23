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Військовий ЗСУ розповів про скандал з квитками в Укрзалізниці: "я в а*уї"

"Укрзалізниця" друкує квитки російською мовою (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Користувачі мережі виявили, що "Укрзалізниця" досі друкує квитки з російським перекладом. Проблема полягає в застарілому програмному забезпеченні та принтерах на касах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис військового Бориса Грачова в X (Twitter).

Деталі скандалу

"Я в а*уї, але "Укрзалізниця" досі друкує паперові квитки російською мовою. Це так дивно і вс*ато, що навіть не знаю, що сказати", - пише ветеран війни.

На квитку, фото якого він додав у допис, видно, що документ справді двомовний.

Скриншот

У коментарях користувачі порадили купувати квитки онлайн: тоді на них не буде російськомовної версії. Проте військовий зазначив, що придбати квитки для УБД можна лише в касі.

Крім того, багато коментаторів зазначили, що проблема полягає у тому, що програмне забезпечення "Укрзалізниці" застаріле:

  • "Найсмішніше, що змін не передбачається. Бо для цього треба ціле ПЗ для продажу квитків змінювати. А воно виглядає як українсько-російський інтерфейс, і перед касиром так само".
  • "Це готові бланки суворої звітності, яких надруковано ще при Кучмі на 50 років".
  • "Які бланки, вони друкують при вас, а це апріорі не готовий бланк. Шаблон для друку змінити не складно, думаю, один раз хтось має налаштувати, отож питання лише в бажанні".

Як приклад також наводять квитки від литовської залізниці. На них представлено три мови, серед яких також є російська.

Скриншот

Офіційних коментарів перевізника стосовно цієї ситуації поки не було.

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