Військовий Вишебаба видав невтішний прогноз по війні: "Це дуже погано"

Скільки може тривати війна

За словами Вишебаби, він не хоче робити оптимістичні прогнози, хоча дуже зрадіє, якщо Україна швидко переможе. Він вважає, що українцям треба готуватися до того, що війна може тривати довго.

"Усі ми хочемо швидкої перемоги, але готовими треба бути до тяжкої та довгої боротьби. І 7-8 років, можливо, це навіть оптимістично", - заявив військовий.

Вишебаба розповів, чи вірить у швидку перемогу (скріншот)

Що може пришвидшити перемогу України

Вишебаба заявив, що війну допоможе закінчити подія в РФ, яка підірве владу та "знесе" еліту Кремля. За словами військового, швидку перемогу принесе так званий "чорний лебідь".

"Щось на кшталт "вагнерівців", які ідуть на Москву. Тоді це не вдалося, але якась випадкова неочікувана ситуація, яка може розхитати ситуацію в Росії або змінити владу. Я не знаю, чи смерть Путіна на це вплине", - пояснив військовий.

Чому Вишебаба дає невтішні прогнози

Військовий також пояснив, що у ворога більше людей та зброї. РФ має більше ресурсів, але Україна має перевагу в одному з факторів - у мотивації. За словами Вишебаби, наша країна має накопичувати усі інші ресурси. Але сам він не вірить, що саме це пришвидшить перемогу.

"Звідки може взятися швидка перемога, коли у ворога усього більше? Тому ми маємо готуватися до того, щоб збільшувати оці всі показники. Шукати БК, шукати техніку, авіацію, вміти вміло тримати оборону. І постійне поповнення війська нам дозволять або дочекатися на "чорного лебедя" і скористатися цією ситуацією, відвоювати свої території, або наростити оці показники і перемогти за умов сьогоднішніх. Я особисто такого не бачу, це дуже погано", - зізнався Вишебаба.