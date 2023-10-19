Военный Вышебаба выдал неутешительный прогноз по войне: "Это очень плохо"

Сколько может продолжаться война

По словам Вышебабы, он не хочет давать оптимистичных прогнозов, хотя очень обрадуется, если Украина быстро победит. Он считает, что украинцам нужно готовиться к тому, что война может длиться долго.

"Все мы хотим скорой победы, но нужно быть готовыми к тяжелой и долгой борьбе. И 7-8 лет, возможно, это даже оптимистично", - заявил военный.

Вышебаба рассказал, верит ли в скорую победу (скриншот)

Что может ускорить победу Украины

Вышебаба заявил, что войну поможет закончить событие в РФ, которое подорвет власть и "снесет" элиту Кремля. По словам военного, скорую победу принесет так называемый "черный лебедь".

"Что-то вроде идущих на Москву "вагнеровцев". Тогда это не удалось, но какая-то случайная неожиданная ситуация, которая может расшатать ситуацию в России или сменить власть. Я не знаю, повлияет ли смерть Путина на это", - пояснил военный.

Почему Вышебаба дает неутешительные прогнозы

Военный также объяснил, что у врага больше людей и оружия. У РФ больше ресурсов, но Украина имеет преимущество в одном из факторов – в мотивации. По словам Вышебабы, наша страна должна накапливать все остальные ресурсы. Но сам он не верит, что именно это ускорит победу.

"Откуда может взяться скорая победа, когда у врага всего больше? Поэтому мы должны готовиться к тому, чтобы увеличивать все эти показатели. Искать БК, искать технику, авиацию, уметь стойко держать оборону. И постоянное пополнение войска нам позволят или дождаться "черного" лебедя" и воспользоваться этой ситуацией, отвоевать свои территории, или нарастить эти показатели и победить в условиях сегодняшних. Я лично такого не вижу, это очень плохо", - признался Вышебаба.