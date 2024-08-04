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Військовий не стримав емоцій під час виступу Пивоварова: без сліз неможливо дивитися (відео)

Артем Пивоваров (фото: Новий канал)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Артем Пивоваров розчулив фанів новим відео. Він відвідав шпиталь, де лікуються поранені військові. І один з захисників України не стримав емоцій, коли побачив та почув артиста.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Пивоварова.

Що сталося під час виступу Пивоварова

Співак вирішив підтримати захисників України, а тому виступив у шпиталі. І коли він співав, усі почули голос ще одного чоловіка. 

Як виявилося, один з військових почав підспівувати Пивоварову. А потім він перейшов з "беків" на сольне виконання. Військовий щемливо та голосно співав рядки з пісні "Думи мої, думи".

Захисник України вразив співом (скріншот)

Сам Пивоваров припинив співати та показав музикантам, аби вони продовжували грати. Артист посміхався та не приховував, що був розчулений.

Коли ж військовий доспівав, усі присутні почали йому аплодувати. Пивоваров підійшов до чоловіка, потис йому руку та подякував за спів. 

 

Як реагує мережа

Реакція військового на Пивоварова вразила мережу. У коментарях юзери пишуть:

  • "Це був крик душі, а голос ще й який красивий"
  • "Без сліз неможливо дивитися, де б ви не співали, у людей завжди вирують емоції. А військовим бажаю якнайшвидше видужати. Кожна пісня має свій заряд емоцій"
  • "Ой, я одразу плачу. Боже, як це зворушливо"
  • "Просто немає слів, одні емоції"
  • "Талановитість наших військових долає всі рамки та уявлення. Слава Україні!".
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