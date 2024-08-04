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Военный не сдержал эмоций во время выступления Пивоварова: невозможно смотреть без слез (видео)

Артем Пивоваров (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Певец Артем Пивоваров растрогал фанов новым видео. Он посетил госпиталь, где лечатся раненые военные. И один из защитников Украины не сдержал эмоций, когда увидел и услышал артиста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram Пивоварова.

Что произошло во время выступления Пивоварова

Певец решил поддержать защитников Украины, а потому выступил в госпитале. И когда он пел, все услышали голос еще одного человека.

Как оказалось, один из военных начал подпевать Пивоварову. А потом он перешел от "бэков" к сольному исполнению. Военный трогательно и громко пел строчки из песни "Думи мої, думи".

Защитник Украины поразил пением (скриншот)

Сам Пивоваров перестал петь и показал музыкантам, чтобы они продолжали играть. Артист улыбался и не скрывал, что был впечатлен.

Когда военный допел, все присутствующие начали ему аплодировать. Пивоваров подошел к мужчине, пожал ему руку и поблагодарил за пение.

 

Как реагирует сеть

Реакция военного на Пивоварова поразила сеть. В комментариях пользователи пишут:

  • "Это был крик души, а голос еще и какой красивый"
  • "Без слез невозможно смотреть, где бы вы ни пели, у людей всегда бушуют эмоции. А военным желаю как можно быстрее поправиться. У каждой песни есть свой заряд эмоций"
  • "Ой, я сразу плачу. Боже, как это трогательно"
  • "Просто нет слов, одни эмоции"
  • "Талантливость наших военных преодолевает все рамки и представления. Слава Украине!".
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