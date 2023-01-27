Військовий повідомив, чим зараз годують бійців в армії: "є м'ясо, апельсини та гранати"

Після скандалу з Міноборони та їх закупівлями втридорога для армії , багатьох українців хвилює питання, чи добре харчуються військові в цей тяжкий час.

Так, полковник ЗСУ Ігор Сєрков у коментарі повідомив , що якби з їжею були проблеми, самі бійці б про це відкрито заявляли.

Чим годують військових зараз?

За словами полковника, харчування у бійців різноманітне, із продуктами взагалі жодних проблем немає. Якщо захисник не наїдається - йому без проблем видають другу порцію.

"Питань немає, це я саме по своєму підрозділу говорю. Якби щось було не так, повірте, я б це питання порушив. Голодних об'єктивно немає, меню дуже різноманітне. У їжі бійців теж ніхто не обмежує, якщо не наївся, то йдеш і береш другу порцію, ніхто за руку тебе не візьме і нічого не забере", - повідомив військовий.

Сєрков повідомив, що нещодавно повернувся з обіду та може розповісти, чим за фактом сьогодні годували військових. Також він зазначив, що жоден боєць не скаржиться на раціон та розмір порцій.

"У нас все чудово - я півгодини, як з обіду, у нас і мандарини, і апельсини, і гранати, і картопля, і м'ясо, і печінка. Сніданок теж був хороший, порції нормальні, бійці наїдаються, жодних нарікань немає", - розповів він.

Чи буде вегетаріанське меню?

Зазначимо, що багато наших захисників не вживають продуктів тваринного походження. Це підтверджують організації, які допомагають забезпечувати військовим рослинним харчуванням.

Так, службовець ЗСУ Петро Павлов створив петицію від 27 червня 2022 року. Він просив створити окреме меню для вегетаріанців та веганів, зокрема, в умовах відсутності кухні, а саме у районах безпосереднього виконання бойових завдань.

Петиція дуже швидко набрала необхідну кількість підписів. Президент Володимир Зеленський відповів на неї та сказав, що норма харчування для військових вегетаріанців відсутня. Водночас президент доручив розглянути це питання прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.