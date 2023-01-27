Военный сообщил, чем сейчас кормят бойцов в армии: "есть мясо, апельсины и гранаты"

После скандала с Минобороны и их закупками втридорога для армии, многих украинцев волнует вопрос, хорошо ли питаются военные в это тяжелое время.

Так, полковник ВСУ Игорь Серков в комментарии УНН сообщил, что, если бы с едой были проблемы, сами бойцы бы об этом открыто заявляли.

Чем кормят военных сейчас?

По словам полковника, питание у бойцов разнообразное, с продуктами вообще никаких проблем нет. Если защитник не наедается - то ему без проблем выдают вторую порцию.

"Вопросов нет, это я именно по своему подразделению говорю. Если бы что-то было не так, поверьте, я бы этот вопрос поднял. Голодных объективно нет, меню очень многообразное. В еде бойцов тоже никто не ограничивает, если не наелся, то идешь и берешь вторую порцию, никто за руку тебя не возьмет и ничего не отнимет", - сообщил военный.

Серков сообщил, что недавно вернулся с обеда и может рассказать, чем по факту сегодня кормили военных. Также он отметил, что ни один боец не жалуется на рацион и размер порций.

"У нас все прекрасно - я полчаса, как с обеда, у нас и мандарины, и апельсины, и гранаты, и картофель, и мясо, и печень. Завтрак тоже был хороший, порции нормальные, бойцы наедаются, никаких нареканий нет", - рассказал он.

Будет ли вегетарианское меню?

Отметим, что многие из наших защитников не употребляют продуктов животного происхождения. Это подтверждают организации, помогающие обеспечивать военным растительным питанием.

Так, служащий ВСУ Петр Павлов создал петицию от 27 июня 2022 года. Он просил создать отдельное меню для вегетарианцев и веганов, в частности, в условиях отсутствия кухни, а именно в районах непосредственного выполнения боевых задач.

Петиция очень быстро набрала необходимое количество подписей. Президент Владимир Зеленский ответил на нее и сказал, что норма питания для военных вегетарианцев отсутствует. В то же время, президент поручил рассмотреть этот вопрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.