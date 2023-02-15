Військовий психолог пояснила, чому не всі українці можуть воювати

Чи нормально вести буденне життя під час війни

Ольга зараз у відпустці в Києві. Вона каже, що радіє тому, що люди тут мають відносно мирне життя навіть під час війни Адже саме заради цього військові боронять Україну.

"Я радію, що тут працюють магазини, люди ходять у кафе та можуть дозволити собі більш-менш безтурботне життя. Тому що який тоді сенс воювати на сході та тримати цю навалу, якщо тут всі будуть пригнічені?" - пояснює психолог.

Вона каже, що взяти до рук зброю та мобілізуватися може не кожен, тому що війна - це не для всіх. Проте просто чекати, поки перемога настане, теж не варто.

"Інколи мене дратують висловлювання людей, що вони чекають на перемогу. Вони справді нічого не роблять, а просто чекають. Тобто ти чекаєш, поки чиїмись руками буде здобута перемога?" - каже Ольга.

Вона впевнена, що кожен українець та українка мають свою суперсилу, яку можна використовувати на своєму невеликому рівні для пришвидшення перемоги.

Порада для українців, які втратила віру

Для тих, хто втратив надію та сподівання Ольга підготувала одну мотиваційну пораду. Вона каже, що потрібно уявити себе через рік і подумати, чи будете ви собою пишатися.

"Уяви, що через рік, коли ми вже переможемо, ти будеш згадувати цього себе, розваленого, зневіреного, сірого. Ти будеш пишатися собою? А якщо ти згадуватимеш себе тим, хто зміг подолати цю зневіру, та почати щось робити?", - каже психолог.

Головне - розуміти свою цінність та робити певні кроки, які будуть показувати це розуміння.