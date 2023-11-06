Військовий ЗСУ Назар Грабар змінив комуфляж на цивільний одяг і став обличчям українського бренду

Назар Грабар відомий як модель та актор з початку повномасштабної війни без зайвих роздумів пішов на фронт. Але зараз вже є ветераном війни, тому повертається до звичного життя.
Про те, обличчям якого модного українського бренду став Назар, розповідає РБК-Україна (проект Styler) дослідивши Instagram-сторінку виробника.
До того, як в Україні розпочалась війна, Назар професійно займався акторством, танцями та моделінгом. Найгучніша його робота - це кліп Світлани Лободи "Твої очі". Саме через нього хлопця почали називати "солодкий хлопчик" та асоціювати з Лободою та образом з кліпу.
Але до цього, Назар вже був учасником шоу "Танцюють всі", давав власні майстер-класи, а також знявся у кліпі екс-гурту Время і Стекло "Ім’я 505".
Завдяки своїй зовнішності Назар часто бере участь у фотозйомках для різних реклам та брендів, з ним легко та приємно працювати, адже він має гарні риси обличчя та вміє працювати на камеру.
Після свого повернення з фронту, Грабар вирішив відновлювати свою творчу кар’єру та знову шукати в ній важливий сенс і отримувати від неї задоволення.
Грабар став обличчям нової колекції одягу українського бренду Solmar. Він разом з дівчиною моделлю продемонстрував класичні осінні позиції, які можна придбати. Фотозйомка для бренду проходила на вулицях осіннього Києва, у парках а також у студії.
Назар Грабар став обличчям бренду одягу (фото: instagram.com/solmar_official)
Назар приміряв на себе декілька гольфів різного кольору на різних локаціях та знявся у кількох красивих та атмосферних відео, з дівчиною колегою і наодинці, аби показати саме чоловічу колекцію одягу, який є актуальним в осінній та зимовий періоди.
Варто зазначити, що нині Грабар дуже допомагає своїм побратимам з фронту і має багато важливих військових задач.
Назар Грабар став обличчям бренду одягу (фото: instagram.com/solmar_official)
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