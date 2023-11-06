Военный ВСУ Назар Грабар сменил комуфляж на гражданскую одежду и стал лицом украинского бренда

Военный ВСУ Назар Грабар вернулся к моделингу

До того как в Украине началась война, Назар профессионально занимался актерством, танцами и моделингом. Самая громкая его работа - это клип Светланы Лободы "Твои глаза". Именно из-за него парня стали называть "сладкий мальчик" и ассоциировать с Лободой и образом из клипа.

Но прежде, Назар уже был участником шоу "Танцуют все", давал собственные мастер-классы, а также снялся в клипе экс-группы Время и Стекло "Имя 505".

Благодаря своему облику Назар часто участвует в фотосъемках для различных реклам и брендов, с ним легко и приятно работать, ведь он имеет хорошие черты лица и умеет работать на камеру.

Военный ВСУ Назар Грабар стал лицом украинского бренда одежды

После своего возвращения с фронта Грабар решил восстанавливать свою творческую карьеру и снова искать в ней важный смысл и получать от нее удовольствие.

Грабар стал лицом новой коллекции одежды украинского бренда Solmar. Он вместе с девушкой моделью продемонстрировал классические осенние позиции, которые можно приобрести. Фотосъемка для бренда проходила на улицах осеннего Киева, в парках, а также в студии.

Назар Грабар стал лицом бренда одежды (фото: instagram.com/solmar_official)

Назар примерил на себя несколько гольфов разного цвета на разных локациях и снялся в нескольких красивых и атмосферных видео, с девушкой коллегой и наедине, чтобы показать именно мужскую коллекцию одежды, которая актуальна в осенний и зимний периоды.

Стоит отметить, что сейчас Грабар очень помогает своим собратьям с фронта и имеет много важных военных задач.

Назар Грабарь стал лицом бренда одежды (фото: instagram.com/solmar_official)