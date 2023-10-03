Назара Грабара кинула дружина. Він розповів, як почуваються військові у такі моменти

Кожен чоловік, який став на захист нашої країни, знаходиться дуже далеко від своєї родини. Це важко, але ще важче, коли в таких умовах доводиться розлучатися з коханими.

Як військові почуваються після розлучення на фронті

Розлучення завжди є болючим, оскільки воно торкається серця і душі. Навіть, якщо воно спокійне, обом важко змиритися з тим, що людини, яку він кохав роками більше не буде поруч.

За останні півтора року, кількість розлучень в Україні не зменшилась. І це підтверджує Назар Грабар, який і сам розійшовся з коханою після 6 років разом.

В інтерв’ю з Аліною Шаманською чоловік торкнувся дуже актуальної теми - розлучення військових. Назар висловив багато думок та фактів, які є дійсністю та від яких, на жаль, не втекти.

Назар Грабар (фото: (фото: instagram.com/nazargrabar)

На питання Аліни, чи не вбиває чоловіка розлучення, коли він на фронті, Назар дав таку відповідь:

"Це не прям сильно хвилює чоловіка, який на передку. Бо коли ти там, ти думаєш тільки як вижити самому. Все в силу пережитих емоцій. Коли я був там і коли я побачив, що, наприклад, ще два тижні тому ми з цим хлопцем навчались на полігоні, він був твій кент, а сьогодні ти завантажуєш його мертве тіло в пікап з позицій. І твоє мислення настільки переналаштовується на те, що завтра можеш бути ним ти, бо ви однакові, і ти не залізний, від тебе не вискакують кулі. І ти починаєш сприймати все інакше", розповів Назар.

Назар зазначив, що він вже казав в іншому інтерв’ю в Анатолія Анатоліча про те, що йому було важко повертатися з передка, тому що морально він себе поховав. Але ті ж самі військові писали йому, що так не можна і має бути причина, щоб повернутися. Але за словами Назара, ти не здаєшся, смерть - це просто варіант.

Назар Грабар (фото: (фото: instagram.com/nazargrabar)

І він сам пережив процес розлучення під час війни, щоправда, до моменту повномасштабного вторгнення, Назар вже розійшовся зі своєю екс-дружиною. Тому, Грабар точно знає, про що каже.

Головні причини розлучень військових з дружинами

"Також люди розлучаються, тому що, між вами стає прірва, агромезна. Не кожна жінка знайде в собі сили пройти через це разом з ним. Тому що ви починаєте жити в абсолютно інших світах. Люди, які живуть у Києві, не розуміють чоловіків, які повертаються з передової. 500 кілометрів, хоча на Київ також прилітають ракети, навіть вони вже один одного не розуміють. А що можна сказати, про тих людей, які виїхали в Європу. Там в Польщі концерт The Weekends, всі ходять, всі радіють, немає ніяких ракет, немає війни. І от наскільки в різних світах ви живете, а потім вам дуже важко комунікувати, тому що у вас повне нерозуміння. Оце найперше - це розбіжність у мисленні", - відповів Грабар.

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Назар Грабар (фото: (фото: instagram.com/nazargrabar)