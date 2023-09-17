Військовий аналітик Левієв: що не так з популярним "експертом", якого дивляться українці

Що не так з Русланом Левієвим

Автори відео і засновник проєкту, журналіст та військовий Роман Вінтонів, більш відомий як Майкл Щур, називають Левієва - представника когорти так званих "хороших росіян" - "російським аналогом Арестовича".

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Як відомо, засновник OSINT-групи Conflict Intelligence Team регулярно видає в YouTube та в інших соцмережах аналітику щодо російсько-української війни та включається в етери російських, українських та західних телеканалів.

Однак, йдеться у сюжеті ТТ, цей популярний навіть серед українців "експерт" не цурається озвучувати нічим не підтверджену інформацію й не нести за це відповідальності.

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"Нещодавно Левієв як людина без експертних знань коментував траєкторію руху ракети, яка влучила у ринок у Костянтинівці. Із сукупності притягнутих за вуха суджень він зробив висновок, що це була українська ракета, а не російська", - наводять один з прикладів автори відео.

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Цікаво, що коли теорії російського опозиційного "аналітика" спростовують, то він виправдовується виключно тим, що "просто не виспався", або "не до кінця перевірив", або "у всьому винна команда, бо він сам не встигає перевіряти великий масив інформації".

Вінтонів і Ко розібрали, як то кажуть по крихтах, факапи "військового експерта", який видає мікс псевдоаналітики та вигадок за правду.

Факти з життя Левієва

Руслан є російським програмістом. Хоча до 2007 року він навчався на юридичному факультеті Сургутського державного університету на факультеті "Кримінальне право".

Під час навчання Левієв проходив практику у Слідчому комітеті РФ, де пропрацював 2,5 роки: брав участь у розслідуванні кримінальних справ, працював у цивільних судах. Однак пішов з останнього курсу вишу, бо "розчарувався у реаліях російської правової системи", й перекваліфікувався в IT-спеціаліста.

Руслан Левієв (фото: facebook.com/ruslanleviev)

З 2011 року почав цікавитися політикою, зокрема став підтримувати опозиціонера Олексія Навального, який нині сидить в тюрмі.

Неодноразово майбутній "військовий експерт" брав участь в акція протесту, за що (так само неодноразово) його затримували російські правоохоронці.

Conflict Intelligence Team, що займається розслідуванням на основі відкритих джерел обставин збройних конфліктів, Руслан заснував у 2014 році - з початком російського вторгнення в Україну. Власне, разом із Bellingcat та "ІнформНапалм" СІТ належить до найбільших із подібних груп, що виникли під час Російсько-української війни

У 2022 році Левієв і його прибічники емігрували із Росії до Грузії.

У РФ тим часом записали Левієва до "іноагентів" і порушили проти нього кримінальну справу за поширення "заздалегідь неправдивої інформації" про російські збройні сили.

Руслан Левієв (фото: facebook.com/ruslanleviev)