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"Військових роблять другосортними": боєць ЗСУ сказав, що думає про веселощі в умовах війни

Що військовий думає про свята у цивільному житті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Командир роти УБпАК та ініціатор створення проекту E-NADIYA, що координується фондом DUSHA, Дмитро Алєксєєнко розповів, що думає про свята та веселощі в умовах повномасштабної війни. Захисник країни не став приховувати, що це складне питання.

Своїми думками про свята та відношення людей до військових Алєксєєнко поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

"Святкування та розваги під час війни - складне питання. Тому це індивідуальна відповідальність кожної людини. З одного боку, потрібно знімати напругу, з іншого - пам'ятати про тих, хто зараз на передовій", - зізнався військовий.

"Звісно, виникає відчуття несправедливості, коли це все висвітлюється в соціальних мережах, доки ти сидиш в холодних ямах, ховаючись від ворожих снарядів, та думаєш, чи ти взагалі будеш жити", - додав він.

За словами захисника України, якщо святкування проходить "з повагою до ситуації в країні", то це нормально. Але є те, що його дуже дратує. Військовий зізнався, що йдеться про відношення деяких людей.

Боєць ЗСУ розповів, що думає про святкування в умовах війни (фото надане військовим)

"Але мене дуже бісить, що військових роблять "другосортними" та можуть дозволити не обслуговувати або взагалі не впустити до закладу! Можу зауважити, що соціальна політика в державі повністю провалена, з людьми (і в цілому з суспільством) ніхто не працює, відсутня єдина ідеологія нації та взагалі відсутні програми реабілітації суспільства до війни та військових", - пояснив Алєксєєнко.

На його думку, в Україні мають існувати та діяти "певні моральні та поведінкові форми єдності суспільства, розуміння обставин та соціальної підтримки".

"Важливо пам'ятати про те, що в тилу життя не зупиняється, але і проявляти повагу та підтримку тим, хто на передовій", - резюмував військовий.

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