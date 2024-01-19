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"Военных делают второсортными": боец ВСУ сказал, что думает о веселье в условиях войны

Что военный думает о праздниках в гражданской жизни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Командир роты УБпАК и инициатор создания проекта E-NADIYA, координируемого фондом DUSHA, Дмитрий Алексеенко рассказал, что думает о праздниках и веселье в условиях полномасштабной войны. Защитник страны не стал скрывать, что это сложный вопрос.

Своими мыслями о праздниках и отношениях людей к военным Алексеенко поделился в интервью РБК-Украина.

"Празднования и развлечения во время войны - сложный вопрос. Поэтому это индивидуальная ответственность каждого человека. С одной стороны, нужно снимать напряжение, с другой - помнить о тех, кто сейчас на передовой", - признался военный.

"Конечно, возникает ощущение несправедливости, когда это все освещается в социальных сетях, пока ты сидишь в холодных ямах, прячась от вражеских снарядов и думаешь, ты вообще будешь жить", - добавил он.

По словам защитника Украины, если празднование проходит "с уважением к ситуации в стране", то это нормально. Но есть то, что его очень раздражает. Военный признался, что речь идет об отношении некоторых людей.

Боец ВСУ рассказал, что думает о праздновании в условиях войны (фото предоставлено военным)

"Но меня очень бесит, что военных делают "второсортными" и могут разрешить не обслуживать или вообще не впустить в заведение! Могу заметить, что социальная политика в государстве полностью провалена, с людьми (и в целом с обществом) никто не работает, отсутствует единая идеология нации и вообще отсутствуют программы реабилитации общества к войне и военным", - пояснил Алексеенко.

По его мнению, в Украине должны существовать и действовать "определенные нравственные и поведенческие формы единства общества, понимания обстоятельств и социальной поддержки".

"Важно помнить о том, что в тылу жизнь не останавливается, но и проявлять уважение и поддержку на передовой", - резюмировал военный.

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