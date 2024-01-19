Боєць ЗСУ чесно сказав, чому військовим важко повертатися з фронту до цивільного життя
Командир роти УБпАК та ініціатор створення проекту E-NADIYA, що координується фондом DUSHA, Дмитро Алєксєєнко розповів, чому військовим важко повертатися з фронту до цивільного життя. Захисникам непросто сприймати деякі речі.
Своїми думками військовий поділився в інтерв'ю РБК-Україна.
"Найважче, повернувшись з фронту - звикнути до звичайного життя. Сама обстановка в цивільному житті є незрозумілою. Все дуже повільно, різні ритми життя та різні бачення життєвих цінностей, які кардинально змінюються за час перебування на фронті", - розповів військовий.
"Все, що було раніше нормою, тепер здається незначним. Постійне відчуття несприйняття звичайних проблем, які хвилюють цивільних, - це реальність для багатьох військових", - додав він.
За словами воїна ЗСУ, у цивільному житті відчувається повне нерозуміння навколишнього світу та людей, які думають, куди їм піти, що одягнути та як відпочити від повітряних тривог.
"Це - не думки про те, як евакуювати пораненого, як завести групу на позиції без втрат, як забезпечити підрозділи для відбиття ворожих штурмів, коли в тебе майже нічого не залишилося… Немає часу на роздуми, потрібно приймати кардинальні рішення терміново, від яких залежить твоє життя та життя твоїх бійців", - пояснив Алєксєєнко.
Що захисник України думає про цивільне життя (фото надане військовим)
Військовий зазначив, що майже усе, що було раніше, більше не буде таким, як у минулому. Адже "війна змінює кожного військовослужбовця на "до" і "після".
"Повернення додому - досить складний етап, який потребує адаптації до цивільного життя, але який ти не можеш прийняти та повноцінно пройти, доки триває війна, і твоє місце там. Ми стикаємося з власними змінами, і, на жаль, на даний момент суспільство не готове приймати нас назад в повсякденне життя", - зазначив Алєксєєнко.
"На це впливає різний життєвий досвід за час війни. Нам доведеться повертатися назад та починати вчитися жити заново. Без війни. Тому що війна змінює людину, і повернутися до "звичного" життя буває важко. Але як би не було важко, потрібно пам'ятати, що війна - це не все твоє життя, і важливо намагатися адаптуватися до мирного життя", - резюмував він.
Раніше ми розповідали, що командир роти УБпАК дав пораду тим українцям, "хто втомився від війни".
Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що експерт озвучив, які штрафи можна отримати, порушуючи комендантську годину.