Військові розраховують, а вони - дурять. Як шахраї "наживаються" на FPV-дронах для передової

Найпопулярніші схеми обману

Перша шахрайська дія може стосуватися продажу неякісних деталей. У такому випадку дрон може просто не полетіти чи виконувати свої функції не належним чином.

Інша схема стосується продажу хороших і готових до роботи дронів на онлайн-майданчиках.

"Не дуже добросовісні люди по схемах збирають дрони. І це не біда, відео є в публічному доступі. Найбільша проблема в тому, що вони відправляють ці дрони на обльоти", - каже Геннадій.

Річ у тому, що існують окремі групи волонтерів, які тестують дрони перед тим, як передати на фронт. На обльоти надсилають доволі багато дронів, у процесі їх також можуть ремонтувати, а після чого надсилають власникам. Згодом цей дрон може з'явитися в продажу онлайн замість того, аби їхати до військових.

Геннадій також зазначає, що часто проблема полягає і в неякісній роботі самих виконавців.

"У мене є більше можливостей перевірити, чи з моїм дроном все нормально. Не у всіх така можливість є. Хтось може збирати, але не може облітати, адже польоти заборонені. У нас є на це дозвіл. Тому деякі люди відправляють дрони неперевіреними", - розповідає волонтер.

У результаті у військових збираються цілі склади з дронами, які не літають чи не виконують інших функцій. Річ у тому, що не всі підрозділи мають час і людей, які можуть виправити проблему.

"Один із підрозділів, яким я відправляю більшість дронів, у них є можливість це робити, є всі інструменти та навіть запчастини. Навіть якби мій неробочий дрон до них потрапив, вони могли б поміняти деталь. Але таке є далеко не скрізь. Є підрозділи, де ці дрони просто лежать, бо вони не знають, що з ними робити", - пояснює Геннадій.

Він також наголошує, що головне у виготовленні дронів не нехтувати якістю роботи, адже це безпека українських військових насамперед.