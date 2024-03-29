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Военные рассчитывают, а они - обманывают. Как мошенники "наживаются" на FPV-дронах для передовой

Как мошенники обманывают украинцев с дронами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Во время полномасштабной войны мошенники в Украине стали особенно активными. Часто они продают фейковые документы для пересечения границы, открывают ненастоящие сборы, пытаются дискредитировать благотворительные фонды и т. д.

Волонтер Геннадий Мищевский в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал, как аферисты "наживаются" на изготовлении FPV-дронов для военных.

 

Самые популярные схемы обмана

Первое мошенническое действие может касаться продажи некачественных деталей. В таком случае дрон может просто не полететь или выполнять свои функции не должным образом.

Другая схема касается продажи хороших и готовых к работе дронов на онлайн-площадках.

"Не очень добросовестные люди по схемам собирают дроны. И это не беда, видео есть в публичном доступе. Самая большая проблема в том, что они отправляют эти дроны на облеты", - говорит Геннадий.

Дело в том, что существуют отдельные группы волонтеров, которые тестируют дроны, прежде чем передать на фронт. На облеты посылают достаточно много дронов, в процессе их также могут ремонтировать, а затем отправляют владельцам. Впоследствии этот дрон может появиться в продаже онлайн вместо того, чтобы ехать к военным.

Геннадий также отмечает, что часто проблема заключается и в некачественной работе самих исполнителей.

"У меня есть больше возможностей проверить, с моим дроном все нормально. Не у всех такая возможность есть. Кто-то может собирать, но не может облетать, ведь полеты запрещены. У нас есть на это разрешение. Поэтому некоторые люди отправляют дроны непроверенными", - рассказывает волонтер.

В результате у военных собираются целые склады с дронами, которые не летают или не выполняют другие функции. Дело в том, что не у всех подразделений есть время и люди, которые могут исправить проблему.

"Одно из подразделений, которым я отправляю большинство дронов, у них есть возможность это делать, есть все инструменты и даже запчасти. Даже если бы мой нерабочий дрон к ним попал, они могли бы поменять деталь. Но такое далеко не везде. Есть подразделения, где эти дроны просто лежат, потому что они не знают, что с ними делать", - объясняет Геннадий.

Он также отмечает, что главное в изготовлении дронов не пренебрегать качеством работы, ведь это безопасность украинских военных, прежде всего.

Раньше мы объясняли, чем российские дроны отличаются от украинских.

Читайте также, какая стоимость деталей для FPV-дронов, если производить их в домашних условиях.

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