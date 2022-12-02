Військові передали динамівцям подяку за допомогу
Військові передали представниками "Динамо" (Київ) подяку за допомогу (fcdynamo.com)
Військовослужбовці ЗСУ подякували гравцям "Динамо" Віталію Буяльському, Віктору Циганкову та асистенту головного тренера Олегу Гусєву за допомогу, яку вони надають українській армії.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Зокрема, слова подяки представникам клубу передали бійці 135 окремого батальйону Територіальної оборони, які повернулися зі Сходу, де брали участь у захисті Луганської та Донецької областей, відзначивши значну допомогу армії України.
"Динамо" і надалі продовжить допомагати Збройним силам України, нашим бійцям та всім, хто працює заради якнайшвидшої перемоги. Разом ми сила! Разом ми переможемо", - заявили в клубу.