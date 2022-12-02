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Військові передали динамівцям подяку за допомогу

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П'ятниця 02 грудня 2022 11:58
Військові передали динамівцям подяку за допомогу Військові передали представниками "Динамо" (Київ) подяку за допомогу (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовці ЗСУ подякували гравцям "Динамо" Віталію Буяльському, Віктору Циганкову та асистенту головного тренера Олегу Гусєву за допомогу, яку вони надають українській армії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зокрема, слова подяки представникам клубу передали бійці 135 окремого батальйону Територіальної оборони, які повернулися зі Сходу, де брали участь у захисті Луганської та Донецької областей, відзначивши значну допомогу армії України.

"Динамо" і надалі продовжить допомагати Збройним силам України, нашим бійцям та всім, хто працює заради якнайшвидшої перемоги. Разом ми сила! Разом ми переможемо", - заявили в клубу.

Військові передали динамівцям подяку за допомогу

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Динамо Збройні сили України ВСУ