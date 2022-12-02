Военные передали динамовцам благодарность за помощь

Военнослужащие ВСУ поблагодарили игроков "Динамо" Виталия Буяльского, Виктора Цыганкова и ассистента главного тренера Олега Гусева за помощь, которую они оказывают украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В частности, слова благодарности представителям клуба передали вернувшиеся с Востока бойцы 135 отдельного батальона Территориальной обороны, где участвовали в защите Луганской и Донецкой областей, отметив значительную помощь армии Украины.

"Динамо" и дальше продолжит помогать Вооруженным силам Украины, нашим бойцам и всем, кто работает ради скорейшей победы. Вместе мы сила! Вместе мы победим", - заявили в клубе.