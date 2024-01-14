Вийшов на зв'язок з передової. Відома акторка розчулила мережу фото чоловіка-захисника

Акторка Вікторія Білан поділилася з прихильниками радісною новиною. Її чоловік, актор Володимир Ращук, який знімався у фільмі "Чорний ворон", вперше за довгий час вийшов з нею на зв'язок з передової.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Так, Вікторії нарешті вдалося поспілкуватися по відеозв'язку з коханим, який перебуває на фронті.
Поруч з Білан також була донька подружжя Катерина.
Відповідною світлиною зірка поділилася у своїх соцмережах.
Володимир Ращук поспілкувався з родиною з передової (фото: instagram.com/vikki.bilan)
"Мої щасливі миті виглядають ось так. Рідний мій ведмедик. Чекаю. Люблю. Вірю", - зазначила знаменитість.
Також Вікторія додала хештеги 687 день війни, розлука 5, я дочекаюся тебе.
Нагадаємо, Володимир Ращук вступив до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
Вікторія Білан і Володимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Зараз він є командиром 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода", що діє у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж.
У вересні минулого року йому присвоїли статус ветерана війни.
Раніше російська акторка спрогнозувала, коли політичний режим в РФ піде на дно.
Також Фагот "розніс" артистів, які не перейшли на українську.