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Вышел на связь с передовой. Известная актриса умилила сеть фото мужа-защитника

Виктория Билан и Владимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Иванна Пашкевич

Актриса Виктория Билан поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее муж, актер Владимир Ращук, который снимался в фильме "Черный ворон", впервые за долгое время вышел с ней на связь с передовой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Актриса показала мужа-защитника

Так, Виктории наконец удалось пообщаться по видеосвязи с любимым, который находится на фронте.

Рядом с Билан также была дочь супругов Екатерина.

Соответствующей фотографией звезда поделилась в своих соцсетях.

Владимир Ращук пообщался с семьей по передовой (фото: instagram.com/vikki.bilan)

"Мои счастливые мгновения выглядят вот так. Родной мой мишка. Я жду. Люблю. Верю", - отметила знаменитость.

Также Виктория добавила хэштеги 687 день войны, разлука 5, я дождусь тебя.

Напомним, Владимир Ращук вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Виктория Билан и Владимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Сейчас он является командиром 7-й роты 3-го батальона "Свобода", действующего в составе бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Рубеж.

В сентябре прошлого года ему присвоили статус ветерана войны.

Ранее российская актриса спрогнозировала, когда политический режим в РФ пойдет ко дну.

Также Фагот "разнес" артистов, которые ни перешли на украинский.

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