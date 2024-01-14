Вышел на связь с передовой. Известная актриса умилила сеть фото мужа-защитника

Актриса Виктория Билан поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее муж, актер Владимир Ращук, который снимался в фильме "Черный ворон", впервые за долгое время вышел с ней на связь с передовой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Так, Виктории наконец удалось пообщаться по видеосвязи с любимым, который находится на фронте.
Рядом с Билан также была дочь супругов Екатерина.
Соответствующей фотографией звезда поделилась в своих соцсетях.
Владимир Ращук пообщался с семьей по передовой (фото: instagram.com/vikki.bilan)
"Мои счастливые мгновения выглядят вот так. Родной мой мишка. Я жду. Люблю. Верю", - отметила знаменитость.
Также Виктория добавила хэштеги 687 день войны, разлука 5, я дождусь тебя.
Напомним, Владимир Ращук вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
Виктория Билан и Владимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Сейчас он является командиром 7-й роты 3-го батальона "Свобода", действующего в составе бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Рубеж.
В сентябре прошлого года ему присвоили статус ветерана войны.
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