Вийшов трейлер голлівудського фільму з Олександром Усиком: про що стрічка і коли буде прем'єра

Про що фільм “Розгромна машина”

Стрічка розповідає про життя Марка Керра - американського бійця, який досяг піка кар'єри на початку 2000-х. У той самий період він одружився з Донною Стейплз. Керр активно виступав у змішаних бойових мистецтвах з 1997 по 2009 рік, здобувши чотири чемпіонства в ADCC.

У 2002 році його історія стала основою документального фільму HBO "The Smashing Machine", де детально висвітлюється його боротьба з наркотичною залежністю та проблеми в особистому житті.

У "Розгромній машині" фокус не тільки на його спортивних досягненнях, а й на особистих переживаннях - від боротьби з залежністю до складнощів у шлюбі. Сюжет також зображує спроби його колишньої дружини, яку грає Емілі Блант, знайти своє місце в непростому світі чемпіона.

Бенні Сафді, один із талановитих братів Сафді, які здобули популярність завдяки своїм спільним роботам у таких фільмах, як "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном та "Неограновані коштовності" з Адамом Сендлером, цього разу дебютує як режисер у сольному проєкті.

Окрім режисури, Бенні також має досвід у акторстві, зокрема в оскароносному фільмі "Оппенгеймер".

Сценарій до фільму "Розгромна машина" він написав разом із самим Марком Керром, реальним прототипом головного героя. Продюсуванням фільму займається компанія Seven Bucks Productions, яку очолює Двейн Джонсон. Двейн Джонсон (скріншот)

У стрічці, крім Двейна Джонсона, також з’являються Емілі Блант у ролі дружини Керра, колишньої моделі Playboy Донни Стейплз, а також актори Бас Руттен, Ліндсі Гевін і, звісно, український боксер Олександр Усик.

Усик зіграв роль легендарного майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі зустрічався в поєдинках з Керром. Вовчанчин, що родом із Харкова, є одним із найвідоміших бійців в історії UFC та змішаних єдиноборств 1990-х.

Фільм вийде у прокат 3 жовтня.