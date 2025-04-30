Вийшов трейлер голлівудського фільму з Олександром Усиком: про що стрічка і коли буде прем'єра

Студія A24 випустила перший трейлер спортивної драми "Розгромна машина", в якій зіграли голлівудські зірки Двейн Джонсон та Емілі Блант, а також український боксер Олександр Усик.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube A24.
Стрічка розповідає про життя Марка Керра - американського бійця, який досяг піка кар'єри на початку 2000-х. У той самий період він одружився з Донною Стейплз. Керр активно виступав у змішаних бойових мистецтвах з 1997 по 2009 рік, здобувши чотири чемпіонства в ADCC.
У 2002 році його історія стала основою документального фільму HBO "The Smashing Machine", де детально висвітлюється його боротьба з наркотичною залежністю та проблеми в особистому житті.
У "Розгромній машині" фокус не тільки на його спортивних досягненнях, а й на особистих переживаннях - від боротьби з залежністю до складнощів у шлюбі. Сюжет також зображує спроби його колишньої дружини, яку грає Емілі Блант, знайти своє місце в непростому світі чемпіона.
Бенні Сафді, один із талановитих братів Сафді, які здобули популярність завдяки своїм спільним роботам у таких фільмах, як "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном та "Неограновані коштовності" з Адамом Сендлером, цього разу дебютує як режисер у сольному проєкті.
Окрім режисури, Бенні також має досвід у акторстві, зокрема в оскароносному фільмі "Оппенгеймер".
Сценарій до фільму "Розгромна машина" він написав разом із самим Марком Керром, реальним прототипом головного героя. Продюсуванням фільму займається компанія Seven Bucks Productions, яку очолює Двейн Джонсон.
У стрічці, крім Двейна Джонсона, також з’являються Емілі Блант у ролі дружини Керра, колишньої моделі Playboy Донни Стейплз, а також актори Бас Руттен, Ліндсі Гевін і, звісно, український боксер Олександр Усик.
Усик зіграв роль легендарного майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі зустрічався в поєдинках з Керром. Вовчанчин, що родом із Харкова, є одним із найвідоміших бійців в історії UFC та змішаних єдиноборств 1990-х.
Фільм вийде у прокат 3 жовтня.
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