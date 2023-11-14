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Вийшов смартфон-танк із батареєю більше двох місяців та камерою 200 Мп (фото)

Вийшов "невбивний" смартфон з гігантським акумулятором (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Unihertz, відома своїми компактними смартфонами Jelly, анонсувала свій новий захищений телефон Tank 3, основною перевагою якого є вражаючий акумулятор ємністю 23800 мА/год.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на китайский сайт про технології Gizmochina.

Цей гігантський акумулятор забезпечує дивовижні параметри використання: 1800 годин у режимі очікування, 118 годин розмов, 98 годин відтворення музики, 48 годин перегляду відео та 38 годин ігор.

Завдяки підтримці заряджання потужністю 120 Вт, телефон заряджається з 0 до 90 відсотків всього за 90 хвилин, а також підтримує функцію зворотної зарядки для підживлення інших пристроїв.

Новинка оснащена 6,79-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2460×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Система камер включає основний датчик на 200 Мп, надширококутний модуль на 50 Мп і сенсор нічного бачення на 64 Мп, а селфі-камера має роздільну здатність 50 Мп.

Unihertz Tank 3 (скриншот: J.Williams/YouTube)

Unihertz Tank 3 обладнаний чіпом MediaTek Dimensity 8200, 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Підтримується розширення сховища за допомогою карток MicroSD до 2 ТБ. Пристрій працює на ОС Android 13.

Телефон забезпечує захист від пилу і вологи за стандартом IP68, а також пропонує ряд додаткових функцій, включаючи 40-метровий лазерний далекомір, інфрачервоний датчик, яскравий світлодіодний ліхтарик, дві бічні кнопки, що настроюються, датчик відбитка пальця і підтримку 5G.

Unihertz Tank 3 (скриншот: J.Williams/YouTube)

Можливості підключення включають дві SIM-картки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS та NFC. Розміри пристрою становлять 179x86x31 міліметра, а вага - 666 грамів.

Ціна Unihertz Tank 3 складає 500 доларів (18 150 гривень). Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї.

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