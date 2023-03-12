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Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу"

Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу" (скрін YouTube)
Автор: Артем Горовенко

Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу". Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поспілкувався з військовими 1-ї президентської бригади оперативного призначення "Буревій".

Про це йдеться у першому випуску шоу на YouTube.

Головними героями випуску стали військові:

  • Командир бригади "Буревій" Микола Мішакін.
  • Командир батальйону оперативного призначення Костянтин Вахрамєєв.
  • Солдат бригади "Буревій" Андрій Самарський.

"Військовослужбовці бригади будуть працювати в екстремальних умовах, під великими навантаженнями та в постійній готовності вести бій. Вправи з вагою - усе це спрямоване на розвиток витривалості та сили гвардійців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в "Гвардії наступу". Практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі Національної гвардії, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

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Нацгвардія