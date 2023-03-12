Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу"
Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу". Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поспілкувався з військовими 1-ї президентської бригади оперативного призначення "Буревій".
Про це йдеться у першому випуску шоу на YouTube.
Головними героями випуску стали військові:
- Командир бригади "Буревій" Микола Мішакін.
- Командир батальйону оперативного призначення Костянтин Вахрамєєв.
- Солдат бригади "Буревій" Андрій Самарський.
"Військовослужбовці бригади будуть працювати в екстремальних умовах, під великими навантаженнями та в постійній готовності вести бій. Вправи з вагою - усе це спрямоване на розвиток витривалості та сили гвардійців", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в "Гвардії наступу". Практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.
Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готуються у складі Національної гвардії, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.