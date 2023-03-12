Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу" (скрін YouTube)

Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу". Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поспілкувався з військовими 1-ї президентської бригади оперативного призначення "Буревій".

Про це йдеться у першому випуску шоу на YouTube.

Головними героями випуску стали військові: Командир бригади "Буревій" Микола Мішакін.

Командир батальйону оперативного призначення Костянтин Вахрамєєв.

Солдат бригади "Буревій" Андрій Самарський. "Військовослужбовці бригади будуть працювати в екстремальних умовах, під великими навантаженнями та в постійній готовності вести бій. Вправи з вагою - усе це спрямоване на розвиток витривалості та сили гвардійців", - йдеться у повідомленні.