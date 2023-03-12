Вышел первый выпуск шоу о "Гвардии наступления". Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя пообщался с военными 1-й президентской бригады оперативного назначения "Буревой".

Об этом говорится в первом выпуске шоу на YouTube .

"Военнослужащие бригады будут работать в экстремальных условиях, под большими нагрузками и в постоянной готовности вести бой. Упражнения с весом - все это направлено на развитие выносливости и силы гвардейцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 тысяч добровольцев подали заявки для участия в "Гвардии наступления". Практически все подразделения штурмовых бригад МВД уже сформированы.

Штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые готовятся в составе Национальной гвардии, будут проходить подготовку и согласование в течение двух-четырех месяцев.