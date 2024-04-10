Вийшов перший трейлер "Джокера 2" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою

Трейлер фільму "Джокер: Божевілля на двох"

На кадрах можна побачити головного героя, якого грає Хоакін Фенікс. Зважаючи на все, він перебуває у психіатрічній клиніці, двері камери відчиняє охоронець і герой слідує коридором. Там у натовпі він і бачить головну героїню, роль якої виконала співачка Леді Гага.

Що відомо про фільм

Фільм "Джокер: Божевілля на двох" режисера Тодда Філліпса стане мюзиклом. Головну роль у картині виконав актор Хоакін Фенікс, який зіграв Джокера у першому фільмі. Також у картині з'являється співачка та актриса Леді Гага. Вона зіграла Харлі Квінн - кохану Джокера, його помічницю та співучасника злочинів.

Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Відомо, що прем'єра другої частини "Джокера" намічена в українських кінотеатрах на 3 жовтня.

Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Нагадаємо, що фільм "Джокер" вийшов у 2019 році. Стрічка зібрала у прокаті понад один мільярд доларів.

Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Виконавець головної ролі Хоакін Фенікс отримав за цей фільм "Оскар" як найкращий актор.



Кадр із фільму "Джокер: Божевілля на двох"