Вышел первый трейлер "Джокера 2" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

На кадрах можно увидеть главного героя, которого играет Хоакин Феникс. Судя по всему, он находится в психиатрической клинике, двери камеры открывает охранник и герой следует по коридору. Там в толпе он и видит главную героиню, роль которой исполн6ила певица Леди Гага.

Что известно о фильме

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" режиссера Тодда Филлипса станет мюзиклом. Главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме. Также в картине появляется певица и актриса Леди Гага. Она сыграла Харли Квинн - возлюбленную Джокера, его помощницу и соучастницу преступлений.

Скриншот из трейлера

Известно, что премьера второй части "Джокера" намечена в украинских кинотеатрах на 3 октября.

Скриншот из трейлера

Напомним, что фильм "Джокер" вышел в 2019 году. Лента собрала в прокате более одного миллиарда долларов.

Скриншот из трейлера

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил за этот фильм "Оскар" как лучший актер.



Скриншот из трейлера