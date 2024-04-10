Вышел первый трейлер "Джокера 2" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Вышел первый трейлер долгожданного продолжения фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Warner Bros. Pictures Ukraine.
Трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"
На кадрах можно увидеть главного героя, которого играет Хоакин Феникс. Судя по всему, он находится в психиатрической клинике, двери камеры открывает охранник и герой следует по коридору. Там в толпе он и видит главную героиню, роль которой исполн6ила певица Леди Гага.
Что известно о фильме
Фильм "Джокер: Безумие на двоих" режиссера Тодда Филлипса станет мюзиклом. Главную роль в картине исполнил актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в первом фильме. Также в картине появляется певица и актриса Леди Гага. Она сыграла Харли Квинн - возлюбленную Джокера, его помощницу и соучастницу преступлений.
Скриншот из трейлера
Известно, что премьера второй части "Джокера" намечена в украинских кинотеатрах на 3 октября.
Скриншот из трейлера
Напомним, что фильм "Джокер" вышел в 2019 году. Лента собрала в прокате более одного миллиарда долларов.
Скриншот из трейлера
Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил за этот фильм "Оскар" как лучший актер.
Скриншот из трейлера
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