На війні загинув відомий журналіст, який пішов на фронт добровольцем

Що відомо про загибель Сінченка

За словами його дружини, вона не хотіла робити цей допис, але так "легше, ніж говорити кожному окремо". Жінці дуже важко писати про чоловіка у минулому часі.

"У Дмитра була одна велика любов - Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною", - написала обраниця журналіста.

"Дімка дуже філософськи і особливо ставився до життя і смерті. Тому я дуже прошу, щоб ваш сум був світлим. А знаєте, як найкраще вшанувати його пам'ять? Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське", - додала вона.

Чоловік пішов на фронт добровольцем (фото: facebook.com/Dmytro.Sinchenko)

"Дякую за сина"

Жінка закликала "декомунізувати та дерусифікувати себе та простір навколо", адже само цьому радітиме її чоловік.

"І просто ніколи не будьте байдужими, так, як Дімка не був... Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що обрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина - це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше", - написала дружина журналіста.

Вона додала, що пам'ятатиме про нього в "усіх галактиках, в усіх світах". Про час та дату прощання з Сінченком жінка обіцяє повідомити пізніше.

Окрім цього, дружина журналіста запропонувала підписникам зробити добру справу та задонатити, зокрема: "Янголам життя" або на освіту їхнього сина, який мріє про навчання у престижному закордонному університеті.

Допис дружини військового (скріншот)

Що відомо про журналіста

Сінченко був бійцем Української добровольчої армії. Йому було 36 років, він народився у Кропивницькому.

Свою кар'єру чоловік починав з громадської діяльності, потім він став журналістом-розслідувачем, боровся з корупцією, очолював Асоціацію політичних наук. У 2014 році Сінченко став волонтером, а потім став військовим.