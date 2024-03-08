На війні загинув відомий журналіст, який пішов на фронт добровольцем

На війні загинув відомий журналіст-розслідувач та громадський діяч Дмитро Сінченко, який пішов на фронт добровольцем. У чоловіка залишилися дружина та син.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про смерть військового на своїй сторінці у Facebook розповіла його обраниця Олена Сінченко.
За словами його дружини, вона не хотіла робити цей допис, але так "легше, ніж говорити кожному окремо". Жінці дуже важко писати про чоловіка у минулому часі.
"У Дмитра була одна велика любов - Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною", - написала обраниця журналіста.
"Дімка дуже філософськи і особливо ставився до життя і смерті. Тому я дуже прошу, щоб ваш сум був світлим. А знаєте, як найкраще вшанувати його пам'ять? Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське", - додала вона.
Чоловік пішов на фронт добровольцем (фото: facebook.com/Dmytro.Sinchenko)
Жінка закликала "декомунізувати та дерусифікувати себе та простір навколо", адже само цьому радітиме її чоловік.
"І просто ніколи не будьте байдужими, так, як Дімка не був... Вічного йому життя і теплого прийому у Сварожих чертогах. Я дякую тобі за те, що обрав захищати нашу Україну. Дякую, що був. Дякую за сина - це світло, яке світить найяскравіше і найтепліше", - написала дружина журналіста.
Вона додала, що пам'ятатиме про нього в "усіх галактиках, в усіх світах". Про час та дату прощання з Сінченком жінка обіцяє повідомити пізніше.
Окрім цього, дружина журналіста запропонувала підписникам зробити добру справу та задонатити, зокрема: "Янголам життя" або на освіту їхнього сина, який мріє про навчання у престижному закордонному університеті.
Допис дружини військового (скріншот)
Сінченко був бійцем Української добровольчої армії. Йому було 36 років, він народився у Кропивницькому.
Свою кар'єру чоловік починав з громадської діяльності, потім він став журналістом-розслідувачем, боровся з корупцією, очолював Асоціацію політичних наук. У 2014 році Сінченко став волонтером, а потім став військовим.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що в мережі з'явилося сильне відео з цитатами Дмитра Коцюбайла, який загинув рік тому.
Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що 13-річний школяр з Львівщини зібрав понад 2 мільйони на ЗСУ.