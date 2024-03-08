На войне погиб известный журналист, ушедший на фронт добровольцем

Что известно о гибели Синченко

По словам его жены, она не хотела публиковать этот пост, но так "легче, чем говорить каждому в отдельности". Женщине очень тяжело писать о мужчине в прошлом.

"У Дмитрия была одна большая любовь - Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и пытался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком", - написала избранница журналиста.

"Димка очень философски и особенно относился к жизни и смерти. Поэтому я очень прошу, чтобы ваша грусть была светлой. А знаете, как лучше почтить его память? Не берите и не давайте взятки. Сражайтесь за свои права. Живите по совести и по Конституции. Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское", - добавила она.

Мужчина ушел на фронт добровольцем (фото: facebook.com/Dmytro.Sinchenko)

"Спасибо за сына"

Женщина призвала "декоммунизировать и дерусифицировать себя и пространство вокруг", ведь именно этому будет радоваться ее муж.

"И просто никогда не будьте равнодушны, потому что Димка не был... Вечной ему жизни и теплого приема в Сварожих чертогах. Я благодарю тебя за то, что выбрал защищать нашу Украину. Спасибо, что был. Спасибо за сына - это свет, который светит очень ярко и тепло", - написала жена журналиста.

Она добавила, что будет помнить о нем во "всех галактиках, во всех мирах". О времени и дате прощания с Синченко женщина обещает сообщить позже.

Кроме этого, жена журналиста предложила подписчикам сделать доброе дело и задонатить, в частности: "Ангелам жизни" или на образование их сына, мечтающего об обучении в престижном зарубежном университете.

Пост жены военного (скриншот)

Что известно о журналисте

Синченко был бойцом Украинской добровольческой армии. Ему было 36 лет, он родился в Кропивницком.

Свою карьеру мужчина начинал с общественной деятельности, затем стал журналистом-расследователем, боролся с коррупцией, возглавлял Ассоциацию политических наук. В 2014 году Синченко стал волонтером, а затем стал военным.