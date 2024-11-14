Війна, тривоги, погані новини. Як підтримувати психічне здоров’я: поради Тетяни Висоцької

Постійні тривоги, погані новини, невизначеність майбутнього - все це виснажує психіку і ментальне здоров'я мільйонів українців. Як впоратися з емоційним навантаженням і знайти сили жити далі?
Своїми порадами з РБК-Україна (проект Styler) поділилася ведуча загальнонаціонального марафону "Єдині новини" і програми "ДНК. Свої" на каналі СТБ Тетяна Висоцька.
"Підтримувати психічне здоров’я зараз важливо для всіх. В Україні щодня - ракетні атаки, прильоти, біль, панічні атаки. Це хронічний стрес, що виснажує. Тому я дуже раджу: пошукайте та прочитайте, що таке бути спостерігачем", - говорить вона.
Також важливо пам’ятати про критичне мислення та інформаційну гігієну.
"Якщо ви відчуваєте, що більше не можете стежити за стрічкою новин - візьміть паузу. Ми накопичили стільки емоцій від війни, що кожен має думати про те, як берегти себе", - радить Тетяна.
Якщо сама ведуча відчуває, що не може читати новини - відкладає телефон і шукає собі домашні справи. Наприклад, готує щось для родини.
"Особисто мене чудово "перемикає" кухня. Також допомагає садотерапія. Це буквально заземлення: коли бачиш, як ростуть паростки, це надія, це життя.
Попри тривоги і новини, коли ти стаєш частиною цього нового життя, це дає надію, що все буде добре", - коментує Висоцька.
Телеведуча наголошує: сенс життя під час війни полягає у звичайних дрібницях, таких як купити тістечко, приготувати вечерю для рідних, зробити сюрприз або отримати його.
"Нас ніхто не вчив жити під час війни, і тому ці маленькі радощі мають особливу ціну", - резюмувала вона.
Є багато організацій та ініціатив в Україні, які надають безкоштовну або доступну психологічну підтримку.
Куди звернутися:
Крім того, багато психологів та волонтерських організацій проводять консультації через соціальні мережі. Слідкуйте за сторінками, які спеціалізуються на ментальному здоров’ї.
Також ви можете в разі потреби звернутися до свого сімейного лікаря або психіатра. Вони направлять вас до спеціаліста або запропонують інші варіанти допомоги.
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