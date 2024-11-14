Війна, тривоги, погані новини. Як підтримувати психічне здоров’я: поради Тетяни Висоцької

"Підтримувати психічне здоров’я зараз важливо для всіх. В Україні щодня - ракетні атаки, прильоти, біль, панічні атаки. Це хронічний стрес, що виснажує. Тому я дуже раджу: пошукайте та прочитайте, що таке бути спостерігачем", - говорить вона.

Також важливо пам’ятати про критичне мислення та інформаційну гігієну.

"Якщо ви відчуваєте, що більше не можете стежити за стрічкою новин - візьміть паузу. Ми накопичили стільки емоцій від війни, що кожен має думати про те, як берегти себе", - радить Тетяна.

Якщо сама ведуча відчуває, що не може читати новини - відкладає телефон і шукає собі домашні справи. Наприклад, готує щось для родини.

"Особисто мене чудово "перемикає" кухня. Також допомагає садотерапія. Це буквально заземлення: коли бачиш, як ростуть паростки, це надія, це життя.

Попри тривоги і новини, коли ти стаєш частиною цього нового життя, це дає надію, що все буде добре", - коментує Висоцька.

Телеведуча наголошує: сенс життя під час війни полягає у звичайних дрібницях, таких як купити тістечко, приготувати вечерю для рідних, зробити сюрприз або отримати його.

"Нас ніхто не вчив жити під час війни, і тому ці маленькі радощі мають особливу ціну", - резюмувала вона.

Куди за потреби звертатися за психологічною допомогою

Є багато організацій та ініціатив в Україні, які надають безкоштовну або доступну психологічну підтримку.

Куди звернутися:

"Розкажи мені". Платформа пропонує безкоштовні онлайн-консультації з психологами

Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Тут можна отримати безкоштовну психологічну підтримку за телефоном

"УкрЄдність". Сайт з безкоштовною психологічною допомогою від Української спілки психотерапевтів

"Дія.Безбар'єрність". На сайті можна знайти інформацію про різні види психологічної допомоги та контакти спеціалістів

Асоціація психологів України. Пропонує безкоштовні онлайн-групи з психологічної допомоги та підтримки

Life Line Ukraine. Цілодобова гаряча лінія для емоційної підтримки

"Людина в біді". Надає безкоштовні психологічні консультації

Крім того, багато психологів та волонтерських організацій проводять консультації через соціальні мережі. Слідкуйте за сторінками, які спеціалізуються на ментальному здоров’ї.

Також ви можете в разі потреби звернутися до свого сімейного лікаря або психіатра. Вони направлять вас до спеціаліста або запропонують інші варіанти допомоги.