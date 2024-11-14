Война, тревога, плохие новости. Как поддерживать психическое здоровье: советы Татьяны Высоцкой

Постоянные тревоги, плохие новости, неопределенность будущего - все это истощает психику и ментальное здоровье миллионов украинцев. Как справиться с эмоциональной нагрузкой и найти силы жить дальше?
Своими советами из РБК-Украина (проект Styler) поделилась ведущая общенационального марафона "Единые новости" и программы "ДНК. Свои" на канале СТБ Татьяна Высоцкая.
"Поддерживать психическое здоровье сейчас важно для всех. В Украине ежедневно - ракетные атаки, прилеты, боль, панические атаки. Это истощающий хронический стресс. Поэтому я очень советую: поищите и прочтите, что такое быть наблюдателем", - говорит она.
Также важно помнить о критическом мышлении и информационной гигиене.
"Если вы чувствуете, что больше не можете следить за новостной лентой - возьмите паузу. Мы накопили столько эмоций от войны, что каждый должен думать о том, как беречь себя", - советует Татьяна.
Если самая ведущая чувствует, что не может читать новости - откладывает телефон и ищет себе домашние дела. К примеру, готовит что-то для семьи.
"Лично меня прекрасно "переключает" кухня. Также помогает садотерапия. Это буквально заземление: когда видишь, как растут ростки, это надежда, это жизнь.
Вопреки тревогам и новостям, когда ты становишься частью этой новой жизни, это дает надежду, что все будет хорошо", - комментирует Высоцкая.
Телеведущая отмечает: смысл жизни во время войны заключается в обычных мелочах, таких как купить пирожное, приготовить ужин для родных, сделать сюрприз или получить его.
"Нас никто не учил жить во время войны, поэтому эти маленькие радости имеют особую цену", - резюмировала она.
Есть много организаций и инициатив в Украине, оказывающих бесплатную или доступную психологическую поддержку.
Куда обратиться:
Кроме того, многие психологи и волонтерские организации проводят консультации через социальные сети. Следите за страницами, специализирующимися на ментальном здоровье.
Также вы можете в случае необходимости обратиться к своему семейному врачу или психиатру. Они направят вас к специалисту или предложат другие варианты помощи.
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