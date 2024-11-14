Война, тревога, плохие новости. Как поддерживать психическое здоровье: советы Татьяны Высоцкой

"Поддерживать психическое здоровье сейчас важно для всех. В Украине ежедневно - ракетные атаки, прилеты, боль, панические атаки. Это истощающий хронический стресс. Поэтому я очень советую: поищите и прочтите, что такое быть наблюдателем", - говорит она.

Также важно помнить о критическом мышлении и информационной гигиене.

"Если вы чувствуете, что больше не можете следить за новостной лентой - возьмите паузу. Мы накопили столько эмоций от войны, что каждый должен думать о том, как беречь себя", - советует Татьяна.

Если самая ведущая чувствует, что не может читать новости - откладывает телефон и ищет себе домашние дела. К примеру, готовит что-то для семьи.

"Лично меня прекрасно "переключает" кухня. Также помогает садотерапия. Это буквально заземление: когда видишь, как растут ростки, это надежда, это жизнь.

Вопреки тревогам и новостям, когда ты становишься частью этой новой жизни, это дает надежду, что все будет хорошо", - комментирует Высоцкая.

Телеведущая отмечает: смысл жизни во время войны заключается в обычных мелочах, таких как купить пирожное, приготовить ужин для родных, сделать сюрприз или получить его.

"Нас никто не учил жить во время войны, поэтому эти маленькие радости имеют особую цену", - резюмировала она.

Куда при необходимости обращаться за психологической помощью

Есть много организаций и инициатив в Украине, оказывающих бесплатную или доступную психологическую поддержку.

Куда обратиться:

"Расскажи мне". Платформа предлагает бесплатные онлайн-консультации с психологами

Международный Комитет Красного Креста. Здесь можно получить бесплатную психологическую поддержку по телефону

"УкрЕдинство". Сайт с бесплатной психологической помощью от Украинского союза психотерапевтов

"Дия. Безбарьерность". На сайте можно найти информацию о различных видах психологической помощи и контактах специалистов

Ассоциация психологов Украины. Предлагает бесплатные онлайн-группы по психологической помощи и поддержке

Life Line Украина. Круглосуточная горячая линия для эмоциональной поддержки

"Человек в беде". Предоставляет бесплатные психологические консультации.

Кроме того, многие психологи и волонтерские организации проводят консультации через социальные сети. Следите за страницами, специализирующимися на ментальном здоровье.

Также вы можете в случае необходимости обратиться к своему семейному врачу или психиатру. Они направят вас к специалисту или предложат другие варианты помощи.