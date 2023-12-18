UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Війна триватиме довго": медик штурмової бригади дала важливу пораду українцям

"Валькірія" вважає, що війна не закінчиться швидко (фото: instagram.com/valkyria_ab3)
Автор: Поліна Іваненко

Валентина з позивним "Валькірія" - санітарний інструктор евакуаційного відділення 3-ї окремої штурмової бригади. Вона розповіла, що помічає у тилу та яку пораду хоче дати українцям.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своїми думками "Валькірія" поділилася в інтерв'ю для Раміни Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Що важливо зрозуміти українцям

Медик рятує військових, при цьому вона регулярно проводить збори й розповідає про те, що відбувається на фронті, у соцмережах. При цьому "Валькірія" вважає, що війна не закінчиться швидко.

"Я хочу сказати, щоб усі вчилися та самовдосконалювалися. Адже, дійсно, війна  триватиме довго, і в тій чи іншій ситуації ти маєш реагувати швидко. Донатьте, допомагайте, навіть підтримуйте морально, це теж дуже важливо для військових", - сказала "Валькірія".

"Валькірія" дала пораду тим, хто не на фронті (скріншот)

Що медик помічає у тилу

Нещодавно вона була у відпустці. Вона побачила життя у тилу та дуже швидко захотіла знову повернутися, аби рятувати військових. "Валькірія" побачила, що деяким людям у тилу ніби плювати на те, що в Україні триває війна.

При цьому вона зазначила, що не засуджує відпочинок та розваги, адже людям потрібно працювати, отримувати зарплату. Але, за словами "Валькірії", "коли ти приїжджаєш до Києва у формі, на тебе дивляться, як на л*йно".

За словами медика, деякі люди згадують про повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України майже два роки тому, лише після "прильоту" ракети. 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні