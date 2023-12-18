"Війна триватиме довго": медик штурмової бригади дала важливу пораду українцям

Валентина з позивним "Валькірія" - санітарний інструктор евакуаційного відділення 3-ї окремої штурмової бригади. Вона розповіла, що помічає у тилу та яку пораду хоче дати українцям.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своїми думками "Валькірія" поділилася в інтерв'ю для Раміни Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.
Медик рятує військових, при цьому вона регулярно проводить збори й розповідає про те, що відбувається на фронті, у соцмережах. При цьому "Валькірія" вважає, що війна не закінчиться швидко.
"Я хочу сказати, щоб усі вчилися та самовдосконалювалися. Адже, дійсно, війна триватиме довго, і в тій чи іншій ситуації ти маєш реагувати швидко. Донатьте, допомагайте, навіть підтримуйте морально, це теж дуже важливо для військових", - сказала "Валькірія".
Нещодавно вона була у відпустці. Вона побачила життя у тилу та дуже швидко захотіла знову повернутися, аби рятувати військових. "Валькірія" побачила, що деяким людям у тилу ніби плювати на те, що в Україні триває війна.
При цьому вона зазначила, що не засуджує відпочинок та розваги, адже людям потрібно працювати, отримувати зарплату. Але, за словами "Валькірії", "коли ти приїжджаєш до Києва у формі, на тебе дивляться, як на л*йно".
За словами медика, деякі люди згадують про повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України майже два роки тому, лише після "прильоту" ракети.
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