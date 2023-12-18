"Война будет долго": медик штурмовой бригады дала важный совет украинцам

Что важно понять украинцам

Медик спасает военных, при этом она регулярно проводит собрание и рассказывает о происходящем на фронте в соцсетях. При этом "Валькирия" считает, что война не закончится быстро.

"Я хочу сказать, чтобы все учились и самосовершенствовались. Ведь, действительно, война будет долго, и в той или иной ситуации ты должен реагировать быстро. Донатьте, помогайте, даже поддерживайте морально, это тоже очень важно для военных", - сказала "Валькирия" ".

"Валькирия" дала совет тем, кто не на фронте (скриншот)

Что медик замечает в тылу

Недавно она была в отпуске. Она увидела жизнь в тылу и очень быстро захотела снова вернуться, чтобы спасать военных. "Валькирия" увидела, что некоторым людям в тылу плевать на то, что в Украине продолжается война.

При этом она отметила, что не осуждает отдых и развлечения, ведь людям нужно работать, получать зарплату. Но, по словам "Валькирии", "когда ты приезжаешь в Киев в форме, на тебя смотрят, как на г*вно".

По словам медика, некоторые люди вспоминают о полномасштабной войне, которую РФ развязала против Украины почти два года назад, только после "прилета" ракеты.