"Війна все перекроїла": Маша Єфросиніна зізналася у труднощах у відносинах із чоловіком

Як війна змінила відносини пари

Маша у шлюбі з бізнесменом Тимуром Хромаєвим близько 20 років. За цей час вони пройшли багато випробувань разом.

Складнощі почалися після того, як Єфросиніна почала жити на дві країни.

"У мене все нормально з Тимуром, але війна далася взнаки на наших відносинах сильно. Я намагаюся в Києві проводити тепер якомога більше часу, тому що знаю, що все залежить від мене. Люди, які прожили 20 років разом, ми звикли до зовсім іншого життя вдвох. Ми його вибудували за всіма помилками, за всіма образами, двоє дітей з різницею в 10 років, всі ми вибудовували по краплях. І ця проклята повномасштабна війна все перекроїла", - зізналася знаменитість.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв у шлюбі близько 20 років (фото: viva.ua)

Сімейні рішення тепер почала приймати телезірка. Втім, Маші це не подобається. Зараз подружжя намагається розв'язати цю проблему.

"Мій чоловік прийняв свої рішення, він повністю живе зараз захистом країни, своїми військовими справами. Я розумію, що єдине, що я можу сказати, що рішення я приймаю, але мені це не подобається. Ми теж проходимо через випробування, дуже складне, і я дуже сподіваюся, що ми його пройдемо", - сказала ведуча.

Пара мало не розлучилася у 2018 році

Зазначимо, що розлад у стосунках у пари вже був у 2018 році. Тоді вони мало не розлучилися. Маша та Тимур на той час розійшлися на півроку.

"Понад три роки ми не залишалися з ним удвох, ми нікуди не їздили, тому що ми були весь час зайняті. У нас була справжня криза у відносинах. І ми вирішили відпустити один одного... Про це дуже складно говорити мені. Потім він з'явився через півроку. Потрібно вміти обговорити свої проблеми. Якби так робили всі пари, розлучень, сліз та нещасних доль було б менше", - розповідала тоді про сварку телезірка.

Нагадаємо, що познайомилася парочка понад 20 років тому на набережній Ялти.