"Война все перекроила": Маша Ефросинина призналась в трудностях в отношениях с мужем

Телезвезда Маша Ефросинина призналась, что после полномасштабного вторжения россиян в Украину, ее отношения с мужем немного изменились. Так, супруги переживают некоторые трудности в отношениях.
Об этом телеведущая сообщила в своем шоу "Экзамен с Машей Ефросининой".
Маша в браке с бизнесменом Тимуром Хромаевым около 20 лет. За это время они прошли многие испытания вместе.
Сложности начались после того, как Ефросинина начала жить на две страны.
"У меня все нормально с Тимуром, но война сказалась на наших отношениях сильно. Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Люди, которые прожили 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы его выстроили по всем ошибкам, по всем обидам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по каплям. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", - призналась знаменитость.
Семейные решения теперь стала принимать телезвезда..Впрочем, Маше это не нравится. Сейчас супруги пытаются решить эту проблему.
"Мой муж принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Я понимаю, что единственное, что я могу сказать, что решение принимаю я, но мне это не нравится. Мы тоже проходим через испытания, очень сложное, и я очень надеюсь, что мы его пройдем", - сказала ведущая.
Отметим, что разлад в отношениях у пары уже был в 2018 году. Тогда они чуть не развелись. Маша и Тимур в то время разошлись на полгода.
"Больше трех лет мы не оставались с ним вдвоем, мы никуда не ездили, потому что мы были все время заняты. У нас был настоящий кризис в отношениях. И мы решили отпустить друг друга... Об этом очень сложно говорить мне. Потом он появился спустя полгода. Нужно уметь обсудить свои проблемы. Если бы так делали все пары, разводов, слез и несчастных судеб было бы меньше", - рассказывала тогда о размолвке телезвезда.
Напомним, что познакомилась парочка боле 20 лет назад на набережной Ялты.
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