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"Ніби розриває зсередини": Ілона Гвоздьова розповіла, як стрес вплинув на її здоров'я (фото)

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Понеділок 23 січня 2023 09:43
"Ніби розриває зсередини": Ілона Гвоздьова розповіла, як стрес вплинув на її здоров'я (фото) Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Юлія Гаюк

Українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова розповіла читачам про проблеми зі здоров'ям, які виникли на фоні стресу та напруженого стану. Поки зірка достеменно не знає, що відбувається з її тілом, тому планує консультуватися з лікарями.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що сталося з Ілоною Гвоздьовою

Знаменитість вийшла в сторіз в Instagram, щоб розповісти фанатам про своє поточне самопочуття. Першою вона опублікувала розповідь, де порівняла себе з кахлем по якому йдуть тріщини.

"Часто почала відчувати себе наче цей кахель, по якому йдуть тріски та ніби розриває зсередини. Хоча зовні начебто все добре...", - написала Гвоздьова.

&quot;Ніби розриває зсередини&quot;: Ілона Гвоздьова розповіла, як стрес вплинув на її здоров'я (фото)

Скриншот

Потім з'явилося відео, де танцівниця скаржиться на проблеми з лівою рукою.

"Спочатку трохи поколювало, але чим далі, тим гірше. Ліва рука погано працює, а коли нервую, взагалі відчуваю пульсацію в районі ключиці", - поділилася Гвоздьова.

Вона також додала, що відчуває поколювання та затиснутість м'язів передпліччя та ключиці. Крім того, Ілона попросила підписників порекомендувати спеціалістів, адже хоче розібрати проблему з фахівцем.

&quot;Ніби розриває зсередини&quot;: Ілона Гвоздьова розповіла, як стрес вплинув на її здоров'я (фото)

Скриншот

Раніше Ілона Гвоздьова також розповіла, яка хвороба розвинулася в її чоловіка.

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хвороби Илона Гвоздева