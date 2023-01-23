"Ніби розриває зсередини": Ілона Гвоздьова розповіла, як стрес вплинув на її здоров'я (фото)
Українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова розповіла читачам про проблеми зі здоров'ям, які виникли на фоні стресу та напруженого стану. Поки зірка достеменно не знає, що відбувається з її тілом, тому планує консультуватися з лікарями.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Що сталося з Ілоною Гвоздьовою
Знаменитість вийшла в сторіз в Instagram, щоб розповісти фанатам про своє поточне самопочуття. Першою вона опублікувала розповідь, де порівняла себе з кахлем по якому йдуть тріщини.
"Часто почала відчувати себе наче цей кахель, по якому йдуть тріски та ніби розриває зсередини. Хоча зовні начебто все добре...", - написала Гвоздьова.
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Потім з'явилося відео, де танцівниця скаржиться на проблеми з лівою рукою.
"Спочатку трохи поколювало, але чим далі, тим гірше. Ліва рука погано працює, а коли нервую, взагалі відчуваю пульсацію в районі ключиці", - поділилася Гвоздьова.
Вона також додала, що відчуває поколювання та затиснутість м'язів передпліччя та ключиці. Крім того, Ілона попросила підписників порекомендувати спеціалістів, адже хоче розібрати проблему з фахівцем.
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Раніше Ілона Гвоздьова також розповіла, яка хвороба розвинулася в її чоловіка.
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