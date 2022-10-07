Виїхав з України та виступає з росіянами заради дітей. Де зараз зірка "Ліги сміху" Антон Лірник

Що Антон Лірник публікує в соцмережах

24 лютого зірка української "Ліги сміху" опублікував на своїй сторінці в Instagram картинку з написом "NoWar" і закрив доступ до коментарів.

До слова зараз користувачам з України заборонено переглядати профіль шоумена.

Реакція Антона Лірника 24 лютого (фото: instagram.com/lirnik)

У березні гуморист звернувся до російського диктатора з проханням відкрити коридор для цивільних із Волновахи, внаслідок чого отримав шквал критики від українців.

"Володимире Володимировичу, я звертаюсь до вас, бо тільки ви можете допомогти. У багатьох українських містах гуманітарна катастрофа. Я говорю конкретно про маленьке місто Волноваха, це місто на сході України. Там люди перебувають у смертельній небезпеці - жінки, діти, мирні жителі. Українська сторона готова зробити зелений коридор, але потрібна згода "ДНР". Я прошу вас допомогти з цим. Ми можемо врятувати цих людей", - сказав тоді Антон.

Після цього в Instagram Лірника почали з'являтися звернення до росіян у вигляді цитат відомих людей, які, м'яко кажучи, не дуже гарно відгукувалися про українців: Йосипа Бродського, Михайла Задорнова, Льва Толстого та інших.

Антон Лірник звертався до росіян за допомогою цитат відомих українофобів (фото: instagram.com/lirnik)

Пізніше шоумен опублікував допис, в якому аналізував, куди краще поїхати на постійне проживання закордоном.

Лірник роздумує, куди краще їхати з Росії (фото: instagram.com/lirnik)

Однак 24 серпня, на День Незалежності України, стендапер привітав українців, написавши: "Зі святом, земляки! Зі святом Незалежності всіх українців! Наша країна буде вільна, щаслива та весела!"

Лірник написав пост про День Незалежності українською (фото: instagram.com/lirnik)

Чим комік займається зараз

У червні на його сторінці в Instagram з'явився допис про проведення стендапу.

За словами Лірника, ці заходи є винятково благодійними, і їхньою головною метою є збирати кошти на допомогу українським дітям, яких евакуювали до Туреччини.

У команду стендаперів входять білоруси, серед яких Максим Коновал, та "ліберальні" росіяни, яких більшість. Серед них: Василь Медвєдєв, Денис Антипін, Гоша Сморгуленко, Гарік Оганісян та інші.

Проте разом із Лірником виступають й українці, зокрема переможець "Ліги сміху" Андрій Колмачевський та шоумен Едуард Мацаберідзе.

Анонси благодійних стендапів у Туреччині (фото: instagram.com/lirnik)

Антон Лірник з російськими артистами (фото: instagram.com/lirnik)

Майже після кожного виступу на сторінці Лірника з'являвся звіт про передачу гуманітарної допомоги до благодійного фонду "Дитинство без війни".

Зароблені з виступів кошти передають на допомогу українським дітям в Туреччині (фото: instagram.com/lirnik)

Сьогодні Лірник продовжує виступати в Аланії для постраждалих українських дітей, яких евакуювали до Туреччини.

Окрім того, у своїх соцмережах шоумен пише, що проводить заходи на замовлення.

"Я хочу, щоб люди приходили на мої вечірки та донатили на найнеобхідніше для українських дітей, евакуйованих від війни до Туреччини. Я не люблю випрошувати гроші, навіть на найкращі цілі. Я хочу, щоб кожна людина, яка пожертвувала на допомогу дітям, отримала щось натомість - наш мерч, нашу емоцію, нашу привітність", - пише він.

Антон Лірник із донькою Марфою (фото: instagram.com/lirnik)