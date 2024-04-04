Виявлено першу "суперземлю", яка має вічний день на одній зі сторін

Що відомо про відкриття

Нові дослідження розкривають таємниці взаємодії між планетами та їх зірками, представляючи новий спосіб підтвердження явища приливного захоплення та виявляючи першу відому планету подібного типу. Вона належить до категорії "суперземель" та називається LHS 3844b. Ця екзопланета, що перевершує Землю в розмірах у 2,3 рази, завершує свій оберт навколо зірки менш ніж за 12 годин.

Шляхом аналізу архівних даних інфрачервоного телескопа Spitzer, який зараз не активний, астрономи визначили температуру поверхні LHS 3844b і провели моделювання її теплової рівноваги.

Дослідження показало, що при різному положенні планети щодо зірки її температура поверхні була б значно вищою, ніж спостерігається. Передбачається, що ми спостерігаємо її холодну сторону, яка, ймовірно, зовсім не звернена до зірки.

Також є ознаки того, що LHS 3844b позбавлена атмосфери або вона є вкрай тонкою. Це полегшує визначення її температури, оскільки наявність атмосфери призводить до більш рівномірного розподілу тепла з денного боку на нічну.

Отримані результати можуть бути корисними при аналізі інших екзопланет, у тому числі в контексті їхньої придатності до життя, особливо в системах з червоними карликами, де приливне захоплення може відігравати істотну роль у кліматичних умовах та можливості існування життя.