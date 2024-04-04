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Виявлено першу "суперземлю", яка має вічний день на одній зі сторін

Вчені відкрили унікальну "суперземлю", яка повернена до своєї зірки однією стороною (фото: Universe Today)
Автор: Павло Колеснік

Астрономам вдалося виявити цікаву планету, яка має унікальні характеристики. Ця загадкова "суперземля" завжди повернена до своєї зірки лише однією стороною, викликаючи інтерес вчених до її вивчення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на популярний блог IFLScience, який пов'язаний із наукою.

Що відомо про відкриття

Нові дослідження розкривають таємниці взаємодії між планетами та їх зірками, представляючи новий спосіб підтвердження явища приливного захоплення та виявляючи першу відому планету подібного типу. Вона належить до категорії "суперземель" та називається LHS 3844b. Ця екзопланета, що перевершує Землю в розмірах у 2,3 рази, завершує свій оберт навколо зірки менш ніж за 12 годин.

Шляхом аналізу архівних даних інфрачервоного телескопа Spitzer, який зараз не активний, астрономи визначили температуру поверхні LHS 3844b і провели моделювання її теплової рівноваги.

Дослідження показало, що при різному положенні планети щодо зірки її температура поверхні була б значно вищою, ніж спостерігається. Передбачається, що ми спостерігаємо її холодну сторону, яка, ймовірно, зовсім не звернена до зірки.

Також є ознаки того, що LHS 3844b позбавлена атмосфери або вона є вкрай тонкою. Це полегшує визначення її температури, оскільки наявність атмосфери призводить до більш рівномірного розподілу тепла з денного боку на нічну.

Отримані результати можуть бути корисними при аналізі інших екзопланет, у тому числі в контексті їхньої придатності до життя, особливо в системах з червоними карликами, де приливне захоплення може відігравати істотну роль у кліматичних умовах та можливості існування життя.

Раніше ми писали, що астрономи уточнили, де знаходиться Дев'ята планета.

А ще у нас є матеріал про те, що астрономи виявили дві нові "суперземлі".

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