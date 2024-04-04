Обнаружена первая "суперземля", которая имеет вечный день на одной из сторон

Что известно об открытии

Новые исследования раскрывают тайны взаимодействия между планетами и их звездами, представляя новый способ подтверждения явления приливного захвата и обнаруживая первую известную планету подобного типа. Она принадлежит к категории "суперземель" и называется LHS 3844b. Эта экзопланета, превосходящая Землю в размерах в 2,3 раза, завершает свой оборот вокруг звезды менее чем за 12 часов.

Путем анализа архивных данных инфракрасного телескопа Spitzer, который на данный момент не активен, астрономы определили температуру поверхности LHS 3844b и провели моделирование ее теплового равновесия.

Исследование показало, что при различном положении планеты относительно звезды ее температура поверхности была бы значительно выше, чем наблюдаемая. Предполагается, что мы наблюдаем ее холодную сторону, которая, вероятно, не обращена к звезде вовсе.

Также имеются признаки того, что LHS 3844b лишена атмосферы или она является крайне тонкой. Это облегчает определение ее температуры, поскольку наличие атмосферы приводит к более равномерному распределению тепла с дневной стороны на ночную.

Полученные результаты могут быть полезны при анализе других экзопланет, в том числе в контексте их обитаемости, особенно в системах с красными карликами, где приливный захват может играть существенную роль в климатических условиях и возможности существования жизни.