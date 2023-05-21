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Виявлено астероїд, який має найбільші шанси врізатися в Землю: дата "зіткнення"

В NASA переглянули ризики від зіткнення з астероїдом (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Дослідники виявили астероїд, який має найбільші шанси зіткнутися із Землею. Небесне тіло має назву 2023 DW, і за ним пильно стежать, вивчаючи всі ймовірні ризики.

Про це розповіли вчені NASA.

Що відомо про об'єкт?

діаметр приблизно 50 метрів, й існує шанс, що астероїд вріжеться в Землю 14 лютого 2046 року, тобто на День святого Валентина.

На даний момент NASA оцінює цю ймовірність як "дуже малу". Тим не менш ці висновки не остаточні, адже вивчення об'єкта триває.

У чому потенційна небезпека таких астероїдів

Вчені NASA називають "потенційно небезпечними" астероїди, які потрапляють під такі критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна близькість до Землі при зближенні - менше 7,5 млн км.

За такими космічними тілами пильно стежать, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, бо їхня траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється - або наближається, або віддаляється.

Відзначимо, що не дуже великі астероїди пролітають біля нашої планети щодня, а то і по кілька разів за день. А ось потенційно небезпечні - більш рідкісні гості, які бувають приблизно 1-5 разів на місяць.

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