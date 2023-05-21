Обнаружен астероид с наибольшими шансами врезаться в Землю: дата "столкновения"

Что известно об объекте?

диаметр примерно 50 метров, и существует шанс, что астероид врежется в Землю 14 февраля 2046 года, то есть на День святого Валентина.

На данный момент NASA оценивает эту вероятность как "очень маленькую". Тем не менее, эти выводы не окончательны, ведь изучение объекта продолжается.

В чем потенциальная опасность таких астероидов

Ученые NASA называют "потенциально опасными" астероиды, которые попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальная близость к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.

За такими космическими телами пристально следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, потому что их траектория с каждым приближением к планете меняется - или приближается, или удаляется.

Отметим, что не очень большие астероиды пролетают мимо нашей планеты каждый день, а то и несколько раз в день. А вот потенциально опасные - более редкие гости, которые бывают примерно 1-5 раз в месяц.